Fins a 65 professionals de l'Hospital Santa Lucia estan en quarantena per les màscares defectuoses del Ministeri

Cinc facultatius i un total de 60 professionals sanitaris de l'UCI de l'Hospital Santa Llúcia de Cartagena es troben en quarantena com a mesura de prevenció per l'ús de les màscares defectuoses distribuïdes pel Ministeri de Sanitat.









El personal ha estat substituït, per la qual cosa no hi ha falta de personal en aquest servei, on es van distribuir les esmentades mascaretes. A tots els professionals adscrits a aquest se'ls està realitzant la prova de PCR a partir d'avui.





En plantilla hi ha unes 160 persones en total. Aquesta és una mesura recomanada per Salud Laboral, segons informen fonts de la Consejería de Salut de Múrcia.