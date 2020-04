Nova estafa: Un fals missatge de Correus que demana pagar 1,40 euros per desinfectar paquets

El Observatori de Delictes Informàtics de Canàries (ODIC) ha advertit d'un nou atac de 'phishing' cada vegada més sofisticat on la intenció de l'ciberdelinqüent és fer-se passar per una organització oficial de 'Enviaments de paqueteria', en aquest cas Correus.









En el missatge reclamen a la víctima un cost addicional de 1,40 euros per realitzar una descontaminació de l'paquet per evitar la propagació de l' Covid-1 9 i, d'aquesta manera, poder rebre un paquet de què es desconeix la seva existència perquè, en realitat , no ha estat demanat.





1) El mail o missatge de text fraudulent imita Correus; ho fa de tal manera perquè sembli legítim, incloent contingut gràfic i textos que intenten reproduir les comunicacions de la companyia, amb l'objectiu d'enganyar l'usuari que rep aquest email fraudulent.





2) Un cop captada l'atenció d'aquest usuari, la víctima obre el correu electrònic el missatge de text, troba un missatge pensat per espantar, amb la intenció de confondre el seu bon judici a l'infondre por.





3) El missatge exigeix que la víctima vagi a un lloc web i actuï immediatament o haurà d'afrontar alguna acció de tipus econòmica o judicial. Si algun usuari cau en l'engany, el portarà a donar-li clic a l'enllaç on l'enviarà a un lloc web que és una imitació de l'legítim.





4) A partir d'aquí, se li demana que es registri amb les seves credencials de nom d'usuari i contrasenya. Si l'usuari és prou incapaç de detectar l'engany, la informació d'inici de sessió arriba a l'atacant, que la farà servir per suplantar identitats, vendre informació personal a tercers, entre altres accions fraudulentes.





DESCOBREIX QUE ÉS PHISHING