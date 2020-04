Una infermera de Bellvitge: "La gent segueix morint en unes condicions que em semblen inhumanes"

#Mycoronadiary és un reportatge sobre com es tracta la pandèmia a cada país i és una coproducció entre el canal alemany DW (Deutsche Welle), Berlin Producers Mitjana, RBB i Art.





















La infermera espanyola que apareix en ell, va escollir aquesta professió per tenir cura de la gent i en aquest reportatge parla sense embuts de: la manca de material, de com es reutilitza i l'atenció a la gent gran en l'epicentre d'un dels hospitals de referència de la regió sanitària sud de Catalunya.





L'Hospital Universitari de Bellvitge està situat en l'Hospitalet de Llobregat , a sud de Barcelona. Compta amb la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, excepte la pediatria i l'obstetrícia. Desenvolupa activitats en l'àmbit de l'assistència, la investigació i la docència.





Juntament amb l'Hospital de Viladecans i la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent forma part de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut . L'Hospital, juntament amb el seu centre d'investigació, IDIBELL , forma part de l'Campus Bellvitge, que també acull la Universitat de Barcelona i l' Institut Català d'Oncologia .





















Els centres de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'Institut Català de la Salut (ICS), l'integren els 56 equips d'atenció primària de les comarques del Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès i de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, i els hospitals de Viladecans i Bellvitge. També el CUAP de Castelldefels (Centre d'urgències d'atenció primària) que engloba els ambulatoris de Can Bou i de l'Castell.









EL TRIATGE DE MAJORS UN "SECRET CONEGUT"





La infermera de Bellvitge apareix en un reportatge de canal governamental alemany Deutsche Welle (DW) juntament amb professionals d'altres països europeus, per explicar com lluiten contra el Covid-19 en diversos països europeus. En el cas d'Espanya, la infermera d'UCI de Bellvitge és molt clara, en el seu centre es fa cribratge a la gent gran, posant d'exemple la mort d'un pacient de 77 anys durant la seva guàrdia,l'equip mèdic va negar la intubació invasiva.

















La infermera narra l'episodi de la següent manera "Un pacient ha entrat en parada cardiorespiratòria. Hem fet la reanimació cardiopulmonar i quan els metges ho han valorat tenia 77 anys i requeria d'un tub i ingrés a l'UCI. A l'ésser major de 70 anys , ja no entrava dins dels criteris d'inclusió, amb la qual cosa hem parat de fer-li RCP i simplement hem deixat que s'anés ". Així de cru i dur.





En paraules de la professional d'UCI "aquest era un pacient que en una situació normal hauríem recuperat perfectament i hauria viscut 10 anys més, però no hem pogut salvar-li aquesta nit".





VIDEO TESTIMONI DE LA INFERMERA DE BELLVITGE





Les unitats de crítics dels hospitals catalans porten setmanes fent selecció de pacients a les portes de el servei i en els domicilis de la gent gran. L'anomenat triatge s'explica pel col·lapse dels llits de malalts més greus en els centres sanitaris de Catalunya, que van sobrepassar el llindar d'ocupació de l'84% durant la pandèmia de virus covid-19.





La manca d'equips de protecció en la majoria d'hospitals i plantilles porten a prendre decisions extremes. La més polèmica d'elles ha estat la coneguda sobre els criteris d'atenció i assistència als pacients més crítics de el Departament de Salut de la Generalitat en funció a l'esperança de vida davant la crisi de l' Covid-19 . Un document intern de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, que depèn de Salut, i avançat per la Betevé Televisió on s'aconsella "evitar ingressos en pacients amb escàs benefici" en les unitats de cures intensives (UCI), entre els que especifica els pacients majors de 80 anys. El debat, però, no és nou ja que fa unes setmanes diversos col·legis mèdics es referien a aquests casos en els seus protocols de crisi davant el col·lapse de el sistema.





En el mateix document es diu a donar prioritat a altres pacients sobre l'ús de respiradors. Els majors de 80 anys rebran "només oxigenoteràpia amb mascareta reservori d'alta concentració" i "l'administració de morfina o midazolam per pal·liar la sensació de dispnea", segons el document de l'SEM.





Tots aquells casos que segons l'escala de Rockwood es troben en estat vulnerable o de fragilitat -Lleu, moderada i greu- tampoc rebran ventilació mecànica i se'ls aplicarà el mateix tractament.





Des del Sindicat Mèdic de Catalunya (@ Simecat1), el seu portaveu el doctor Àlex Ramos, van afirmar en el seu moment "Ens sembla que l'edat no és un criteri suficient per negar l'assistència, si no s'han intentat prèviament altres mesures per evitar la saturació dels hospitals, com pot ser demanar ajuda a altres comunitats autònomes o a l'Estat. Es pot entendre que quan hi ha escassetat de recursos cal prioritzar, però sempre depenent de el cas de cada pacient. Aquesta imposició de no assistència és una decisió administrativa, més que sanitària, davant negativa a demanar ajuda a l'Estat ", opina Ramos, que assenyala que la menció a l'tractament amb morfina recorda a les cures pal·liatives propis de l'eutanàsia.









La representant de l'sindicat d'infermeria SATSE a Catalunya (@SATSECatalunya), Cristina Murillo, va considerar que "abans que res, els professionals són persones i preval la responsabilitat d'atendre i cuidar els pacients, especialment a la gent gran, però reconeix que comença a existir cert temor entre els professionals a que arribi una situació de col·lapse en què calgui prendre decisions difícils ". A més va admetre que des de l'Atenció Primària seu treball consisteix a "contenir perquè no hi hagi una allau de pacients en els hospitals, i de moment a ells no els ha arribat aquest protocol de manera oficial, per la qual cosa entenem que no s'està aplicant encara ", aclareix Murillo, delegada de Salut laboral de SATSE Catalunya.





Fins ara només algunes denúncies d'uns pocs s'han presentat davant els jutjats i la Fiscalia per diferents motius: l'atenció a la gent gran, el no permís per a l'obertura d'un hospital de campanya i hotels medicalitzats i el que ha passat a la previsió en l'atenció a les residències. Tot arribarà molt tard perquè les persones a les quals se'ls han negat els recursos no tornaran i els seus éssers estimats no els recuperaran. Algú assumirà la responsabilitat per aquesta terrible realitat ?.





Seguirem informant ...