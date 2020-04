Illa avisa: "Les decisions per a la desescalada són del Govern no de les CCAA"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recordat que, durant l'estat d'alarma pel coronavirus, les decisions que es prenguin per dur a terme el procés de desescalada "corresponen a Govern", però que es farà en col·laboració amb les comunitats autònomes .





















"El Govern fa unes setmanes que està treballant en totes les mesures de descalament, això es farà buscant la col·laboració de les comunitats autònomes. En el marc de el decret d'alarma aquestes decisions corresponen a Govern", ha dit.





Així ha manifestat aquest diumenge el ministre de Sanitat en la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu amb els presidents de les comunitats autònomes.





A la reunió, segons ha apuntat Illa, s'ha abordat "tot l'horitzó" de desescalada que pretenen "anar posant en marxa de manera progressiva", pel que han sol·licitat a les comunitats autònomes que "facin les seves propostes".





Per afrontar la desescalada, la vicepresidenta per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, s'incorporarà a les reunions amb les comunitats autònomes.





IMPORTÀNCIA DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA



En aquest context, Illa ha destacat que l'atenció primària tindrà un "paper molt important" a la desescalada, perquè "assegura l'equitat i la cohesió" de el Sistema Nacional de Salut i té un "paper molt important" en la detenció precoç , un assumpte que també ha estat tractat en la reunió d'aquest diumenge.





Per al ministre de Sanitat, durant la nova etapa, serà "molt important" l'aïllament, així com poder garantir que els sistemes d'informació "ofereixen una adequada monitorització" per poder fer una localització i seguiment dels casos diagnosticats.





En la seva opinió, durant el procés de prendre mesures per combatre el Covid-19 ha estat "un encert" prendre mesures per al conjunt del territori espanyol. "L'evolució confirma que va ser un encert que ha beneficiat el conjunt", ha concretat.





No obstant, el ministre de Sanitat ha ressaltat que, per a l'etapa de transició i desescalado, estan estudiant la possibilitat de "fer-ho d'una forma no homogènia, atenent a la realitat dels territoris". "L' estudiarem tot", ha dit. Aquestes mesures, segons ha afegit, les prendrà l'Executiu basant-se el criteri dels especialistes.





El ministre de Sanitat també ha assenyalat que les 77.357 persones que han superat el coronavirus a Espanya "són un raig d'esperança" en el combat contra la malaltia.

Així mateix, s'ha referit a l'increment de 410 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, que confirmen "l'objectiu de doblegament de la corba malgrat l'increment notable de les proves de diagnòstics".





PCR I MASCARETES



Sobre el material sanitari, Illa ha destacat que han aconseguit augmentar "de manera important" la capacitat de PCR, a el passar de 20.000 diagnòstics diaris a més de 40.000; i que han repartit ja entre les comunitats autònomes 63 milions de màscares, més de 2 milions de kits de diagnòstic ràpid, 30 milions de guants o més d'1,5 milions d'bates.





"Els 40.000 PCR diaris ens situen a la banda llauna de països de la Unió Europea. Hem realitzat 1 milió de PCR i estem treballant per incrementar aquesta xifra", ha manifestat Illa, qui ha posat èmfasi que el PCR és el test "més fiable "que es complementa amb el test de diagnòstic ràpid.





A l'ésser preguntat sobre la manca de dades dels PCR per part de les comunitats autònomes, ha apuntat que sempre han dit "amb total transparència" que Espanya és un dels països de la Unió Europea "que més PCR fa". "Les comunitats ens han facilitat la informació que els anem demanant i el Govern quan coneix les dades els dóna a conèixer", ha precisat.





Pel que fa a la integració de la sanitat privada a la sanitat pública després del decret de l'estat d'alarma, el ministre ha assegurat que la xarxa assistencial ha funcionat "satisfactòriament" i que la sanitat privada s'ha integrat "sense cap tipus de problema en aquesta xarxa única ".





Illa també ha destacat que la producció nacional de material sanitari ha tingut "resultats palpables". "S'ha activat la fabricació nacional i estem treballant perquè sigui encara superior", ha dit.





MASCARETES DEFECTUOSES



En referència a un lot de màscares defectuoses, ha afirmat que quan va ser comunicada la sospita que podien ser defectuoses "va ser comunicat a les comunitats autònomes i es va donar la instrucció que fos retirat del seu ús".





Per assegurar que el material sanitari compleix la seva requisit, el ministre ha explicat que les tres garanties són la valoració tècnica del producte comprat; una valoració d'AENOR per a comprovar en l'origen que el material compleix amb els requisits; i una comprovació aleatòria en territori espanyol per "garantir al màxim" la qualitat del producte adquirit.





D'altra banda, Illa ha anunciat que, després de la roda de premsa, s'incorporarà a la reunió de ministres de el G-20. En aquest sentit, ha destacat la importància que aquest organisme "d'importància a la salut", el que és una "mostra de rellevància" de el paper que té la salut per a les principals economies.