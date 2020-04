Trump insisteix que vol enviar un grup d'experts a Xina per investigar el brot de la pandèmia

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns que vol enviar un grup d'experts a la Xina per investigar com va sorgir el brot de coronavirus i ha assegurat que està en contacte permanent amb el país asiàtic, malgrat que Pequín ha rebutjat la petició.





El president dels Estats Units ha començat una sessió informativa anunciant que continuen les negociacions amb els demòcrates al Congrés per aprovar els ajuts econòmics a les petites empreses del país i espera que al llarg de les properes hores s'arribi a un acord.





"M'agradaria començar dient que continuem negociant amb els demòcrates per reposar els fons de les petites empreses dels Estats Units. Crec que ens acostem a un acord. S'ha fet una bona feina i podríem tenir una resposta demà, veurem què passa exactament", ha avançat.









Trump també ha assenyalat que el seu govern treballa per tornar a utilitzar la llei de producció de defensa, una normativa de la Guerra Freda que es va activar a final de març, per assegurar la fabricació de bastonets després que ja ho fes per garantir la producció de ventiladors.





En aquest sentit, ha explicat que el govern està a punt de tancar un acord amb una companyia per fabricar 20 milions de bastonets al mes, un material que ha escassejat, d'acord amb les queixes de molts governadors, que han criticat la falta d'eines per poder fer les proves diagnòstiques.





Fins ara, ha apuntat Trump, més de quatre milions de persones s'han sotmès a les proves de la covid-19 als Estats Units i ha criticat als governadors que demanin a Washington que les dugui a terme quan ells "volien tenir un control total" sobre determinades qüestions.





De la seva banda, el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, ha destacat que les àrees metropolitanes de Nova York, Detroit, Nova Orleans i Denver ja han superat els pitjors moments de la pandèmia i en alguns dels casos han assolit una certa "estabilitat".





Quant als estats de Califòrnia i Washington, les xifres de contagis continuen sent "baixes i constants", mentre que el govern, ha dit, continua "observant detingudament les àrees metropolitanes de Chicago, Boston i Filadèlfia".