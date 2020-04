Nou de cada deu empreses d'autobusos ha presentat un ERTO

Nou de la cada deu empreses de transport de viatgers per autobús asseguren haver-se vist obligades a presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), segons ha informat la patronal del ram Confebús.





El 80% d'aquestes companyies considera a més difícil poder mantenir l'ocupació un cop passats sis mesos, segons es desprèn d'una nova enquesta que l'associació ha realitzat entre les empreses del sector per avaluar l'impacte de la crisi.





Del sondeig, realitzat la passada setmana, entre els dies 13 i 17 d'abril, també es desprèn que gairebé la meitat de les empreses d'autobusos (el 42%) ha perdut tots els ingressos des que va començar la crisi com a conseqüència de l'estat d'alarma i la conseqüent restricció a la mobilitat dels viatgers.





Així mateix, un altre 50% de les firmes del ram ha perdut fins a la meitat de la seva facturació i un 7%, entre un 25% i un 50%. D'aquesta manera, set de cada deu empreses apunta que ha sol·licitat o preveu sol·licitar finançament amb avals de l'Estat per afrontar la crisi.









D'entre els que ja les han demanat, un 40% apunta que li ha resultat complicat i un altre 14%, que ha necessitat garanties addicionals. A més, un 21,5% indica que la quantitat obtinguda és inferior a la sol·licitada.





Finalment, un 83,3% de les empreses de transport amb autobús enquestades per la seva patronal assegura estar tenint dificultats per adquirir equips de protecció individual per als seus treballadors.





El president de Confebús, Rafael Barbadillo, considera que aquestes dades evidencien la "necessitat de posar en marxa, de manera urgent, mesures excepcionals i contundents per al transport de viatgers per carretera". "En cas contrari, moltes empreses no podran superar la crisi", ha advertit en un comunicat.