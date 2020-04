Acord entre Sánchez i Casado amb la condició de portar la negociació a una comissió del Congrés

La reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Casado ha finalitzat amb acord. El Partit Popular s'asseurà a la "taula de reconstrucció" econòmica i social a canvi que aquesta es converteixi en una comissió parlamentària amb la participació de tots els partits.









Fonts del Govern central asseguren que la negociació es produirà entre el 21 i el 30 d'abril, per així presentar totes les mesures a partir de l'1 de juny. En aquest sentit, Moncloa busca que a finals de mes es pugui publicar un document que inclogui totes les propostes acordades entre les diferents formacions per combatre la crisi del Covid-19.





Casado ha aportat "moltes propostes sanitàries i econòmiques" en la reunió, segons asseguren fonts del Partit Popular a CatalunyaPress. Des del grup popular desitgen que les propostes de la seva formació siguin ateses, encara que "veient l'actitud de Sánchez", asseguren no tenir "moltes esperances".





LES CONDICIONS DE CASADO





El president de PP, Pablo Casado, ha enumerat al president del Govern espanyol una sèrie d'exigències del seu partit per a donar suport a una altra pròrroga de l'estat d'alarma en el Congrés i ha assegurat que espera una resposta positiva de Pedro Sánchez en els pròxims dos dies, abans de la votació que tindrà lloc el dimecres en el Ple.





En roda de premsa després de la seva reunió amb el president, Casado ha explicat que el seu partit té "la responsabilitat de donar suport" les pròrrogues i el Govern, la d'"adaptar" l'estat d'alarma a les peticions "assenyades i legítimes" del principal partit de l'oposició. Ha afegit que és el que va ocórrer amb la pròrroga anterior, quan les propostes del PP de reobrir el Parlament i permetre en les rodes de premsa les preguntes dels periodistes s'han acabat per complir.









Les exigències que ha plantejat Casado estan organitzades en tres blocs i són de caràcter sanitari, per a assegurar protecció per a sanitaris i treballadors i test sobre Covid-19, així com un recompte fidel del nombre de morts; de caràcter socioeconòmic, perquè s'abonin ja les ajudes compromeses, entre altres mesures; i exigències sobre les "llibertats democràtiques", ha dit Casado, perquè hi hagi transparència sobre què fa el Govern espanyol i respecte a la llibertat d'expressió.