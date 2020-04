Un futbolista culte i intel·ligent

Unes setmanes abans de l'històric confinament que estem patint, vaig tenir la fortuna de dinar amb José Antonio Martín i altres amics. És conegut com Petón, nom amb el qual una tia seva catalana va substituir el Pepetón com era cridat al principi. José Antonio és una persona que irradia proximitat, és càlid i generós, i crec que és honrat a carta total. No en va, somia amb el poema 'If...', de Kipling: "Si ets bo i no fingeixes ser millor del que ets; si, en parlar, no exageres el que saps i vols".









Amic dels seus amics, va ser jugador de futbol i segueix sent futbolista (com diu, és una cosa que imprimeix caràcter; una manera d'actuar i sentir). Va fundar una empresa per vetllar pels interessos de nombrosos jugadors de futbol, i en la qual segueix col·laborant. Tot en ell és entusiasme, també en la seva adhesió per l'Atlètic de Madrid. És habitual en tertúlies de futbol. Recordo com inoblidables les seves retransmissions de partits de la Premier (la lliga anglesa).





Periodista i escriptor, Petón ha publicat llibres com 'Blanco ni el orujo', que va emocionar a Joaquín Lluna. Avui vull parlar aquí de 'La desesperación del té' (Pre-Textos), que recull les seves converses amb Pepín Bello quan aquest era gairebé centenari. Era un home que no escrivia poesia, però que la feia amb la seva vida. Gran amic de Lorca, també ho va ser de Buñuel i Dalí, a la Residència d'Estudiants.





Federico va donar el nom de 'La desesperación del té' a la tertúlia que reunia a aquests amics de la generació del 27. Petón viatjava sovint a casa de Pepín Bello, des de Madrid a Osca i va aconseguir que aquest fes les seves memòries sense escriure-les, parlant entre cervesa i cervesa, amb harmonia i passió. Petón ha aconseguit rescatar per a la posteritat anècdotes valuoses i records únics. Pepín Bello va tractar molt a figures de la cultura espanyola d'aquells anys previs a la Guerra Civil.





Era liberal i mai va voler res amb el Règim, en una ocasió a un dels seus dirigents li va reclamar un homenatge a Federico: "aixequin la seva estàtua a la plaça més bella de Madrid i donin el seu nom al teatre millor, no triguin o tindran tota la història per penedir-se". No ho van fer, i va afegir: "no entenien res". Pepín Bello pensava com Rafael Alberti que "El que m'importa no és morir, sinó deixar de viure". A la seva mort, Petón va escriure: "No sabeu quanta llum se'n va. Aquesta nit és dura i sola".