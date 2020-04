La similitud dels Savis de Sió i els malvats periodistes

Diuen que la història és cíclica i hi ha situacions, actes i errors que es repeteixen al llarg de la història de la humanitat. Està demostrat que és així.













Els mitjans de comunicació i els seus principals executors, els periodistes estan patint en els últims temps atacs continus que amenacen la llibertat d'expressió i que posen en risc la democràcia. Si es mata el missatger incomode, s'elimina de passada la informació i aquesta es transforma en propaganda, pura i dura, que controla ja sabem qui. És propi de governs que es diuen demòcrates ?, no. L'excusa són les "Fake news", però s'obliden d'explicar que les lleis actuals ja disposen d'eines suficients per aturar la "problema" i els jutges així ho han manifestat abans, ara i ho seguiran manifestant. No calen lleis mordasses, ni lleis noves amb l'única finalitat de fer callar les veus crítiques, tan necessàries en la societat.





Alguns polítics populistes, assessors amb grans sous, i il·luminats s'hauran llegit el llibre " Els Protocols dels Savis de Sió " i se'ls haurà encès els llums, és clar que, en aquest cas, han substituït als jueus pels periodistes als que culpen d'una sèrie de mals i de conspiracions mundials. El que s'han oblidat, o és igual és que els Savis de Sion no van existir, que és una obra per culpar els jueus de tots els mals l'autor va ser "el santó" i escriptor rus Nilus Sergei qui va impressionar a el mateix tsar, Nicolau amb aquesta obra que inclou els Protocols com a apèndix del seu llibre "el adveniment de l'Anticrist i el Domini de Satan" a la Terra. Tot un tractat que diu molt del seu autor, substitut de Rasputín ?.





Aquest diumenge, en la seva compareixença habitual de l'equip especial de l'coronavirus, el general José Manuel Santiago, a una pregunta d'un periodista sobre els rumors, afirmava "que treballaven per minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part de govern". Ha estat un lapsus del general ?, o ho ha fet conscientment perquè es conegui la possible ordre rebuda ?. Sigui d'una manera o altra, aquesta resposta no ha passat desapercebuda. Tant l'oposició com les associacions de guàrdies civils han sortit a l'aguait: unes han disculpant al general i han dit que ha estat un error de comunicació i ha defensat que la Benemèrita vela "pels drets de tots els ciutadans, inclosa la llibertat d'expressió" , mentre altres sol·liciten el seu cessament immediat.





El govern per boca dels ministres Marlasca i Robles afirma que són unes declaracions errònies i que l'executiu defensa la llibertat d'expressió. Una desautorització en tota regla. Suposarà això que el general deixarà d'estar present a les rodes de premsa, com a antídot dels possibles errors de comunicació? .Hi haurà de veure-ho. És clar que el general té un currículum excel·lent i serà molt difícil justificar la seva absència.





Amb aquest panorama, seria bo que les institucions siguin més diligents a l'hora d'expressar-se i cuidar més les rodes de premsa, que cada dia són més restrictives les intervencions dels periodistes. I mentre alguns col·legis de periodistes estan molt callats. Per què serà, companys ?.