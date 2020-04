Bàsquet: La Lliga Endesa es decidirà en una fase final de 12 equips

Els clubs de l'ACB han acordat aquest dilluns, a través d'una assemblea telemàtica, que donen per acabada la temporada regular i que el campió de la Lliga Endesa es decidirà amb un play-off de 12 equips que es disputarà en una seu única.

MÉS INFORMACIÓ La selecció espanyola femenina de bàsquet aconsegueix el bitllet a Tòquio





A més a més, després de donar per acabada la lliga regular "per causes de força major", els clubs també han acordat que no es produiran descensos a la LEB Or.