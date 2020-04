Catalunya viu el proper 23 d'abril el Sant Jordi més virtual fins a la data sense les tradicionals parades de llibres i roses, amb motiu de la pandèmia del coronavirus.









Són moltes les iniciatives per fer que aquesta data tan singular segueixi sent un dia important en el calendari, tot i que les famílies estiguin confinades a casa. Per això, la creativitat i les noves tecnologies faran d'aquesta Diada una jornada diferent.





El sector del llibre ha s'ha emplaçat per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa el proper 23 de juliol, amb les limitacions que segur que hauran de dur a terme i sempre que les circumstàncies i autoritats sanitàries ho permetin. Llavors, què hi haurà el 23 d'abril?





Sense llibreries físiques obertes i amb lectors àvids de lletres, el president del Gremi d'Editors i de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, dóna per fet que augmentin les vendes de l'ebook més que altres anys.





Confinament i llibres van únics de la mà, i és que la ciutadania "té ganes de tenir contacte amb els llibres i la lectura", per la qual cosa està per veure quant terreny guanya la versió on line al paper.





DES DELS BALCONS





Les llibreries catalanes agrupades en el Gremi de Llibreters de Catalunya proposen les iniciatives 'Sense parades però sense parar' i 'Llibres a l'aire' que animen a que la gent llegeixi en veu alta des dels seus balcons i finestres.









Els llibreters insten també a la compra de llibres en línia, ja sigui per enviar a domicili o per anar a recollir-los a l'establiment quan finalitzi el confinament.





La Casa del Llibre planteja aquest any un Sant Jordi en línia que inclou una programació en directe de diverses hores a Instagram, així com amb trobades amb els autors més venuts i reconeguts de moment, i que els lectors que vulguin puguin accedir a l'oferta de llibres disponibles.





A més d'oferir la possibilitat de fer els lliuraments de llibres, oferiran recomanacions i idees per regalar, llibres signats, vídeos d'autors saludant, i entre els escriptors que participaran en les trobades amb els lectors a través d'Instagram estan Luís Zueco, Eloy Moreno i Javier Castell.









Una vintena d'editorials independents agrupades per la plataforma Libelista animen a celebrar la campanya #obrimfinestres per Sant Jordi i regalar llibres comprats en línia per rebre'ls a casa o recollir-los quan acabi el confinament.





Altres editorials, com Diëresis, han realitzat diferents iniciatives des de fa setmanes. "Per primera vegada no podem sortir al carrer amb els nostres autors, així que una de les nostres accions principals aquest Sant Jordi té com a fi acostar-nos el màxim possible a ells, trencant la barrera del distanciament. Li diem #PalabradeEscritor. Cada autor de Diëresis que ha volgut, ha pogut gravar un vídeo explicant les seves sensacions davant aquest Sant Jordi tan diferent al que coneixem i estimem", explica l'editor José Ángel Martos.





"En segon lloc, volem insistir en la importància de fomentar la lectura en format electrònic, com ja vam fer amb la nostra anterior iniciativa en aquest confinament (#15días15ebooks). La lectura en digital mai podrà substituir al paper, però ha demostrat durant aquestes setmanes que té una capacitat de saltar barreres físiques que mereix ser reivindicada i usada", afegeix, per la qual cosa el dijous 23 l'editorial posa els seus ebooks a 1,99 euros a través de web editorialdieresis.com i de la resta de lataformas (Amazon, Apple, Kobo, Casa del Llibre…), una iniciativa que han batejat com #1díatodoslosebooks.

Llibreries com L'Odissea descarten enviar exemplars a domicili durant el confinament per evitar desplaçaments i possibles contagis dels missatgers. Per això, proposa fer compres per Internet i acudir a la llibreria a recollir-lo a quan puguin obrir.





De fet, una de les primeres iniciatives virtuals que es van impulsar per fomentar la venda tot i el confinament va ser ' Llibreries Obertes ', que des del 23 de març permet avançar a les 403 llibreries col·laboradores l'import íntegre dels llibres que s'encarreguin en línia, per recollir després de l'estat d'alarma: una campanya virtual que també vol fomentar la compra de llibres aquest Sant Jordi.





La Plataforma per la Llengua ha impulsat una "llibreria virtual" que durant els dies previs a la festivitat anirà recollint els títols de llibres recomanats pels usuaris; la Viquipèdia, per la seva banda, ha proposat a la seva comunitat d'editors crear més de 1.600 noves entrades sobre literatura catalana; i els serveis lingüístics Termcat i Optimot han llançat un concurs en línia de llengua catalana, entre altres activitats.





Més enllà del sector del llibre, diversos centres i entitats han decidit celebrar Sant Jordi. És el cas de la la Universitat Abat Oliba (UAO CEU), que proposa una lectura multilingüe de poesia i narrativa escrita o seleccionada per alumnes, docents i personal de la universitat, que tindrà aquest format a causa de la pandèmia del coronavirus.





El Servei de Llengües de la UAO CEU ha proposat que la lectura de fragments sigui a la plataforma en línia Padlet, i que també a través d'aquesta plataforma la comunitat universitària pugui recomanar lectures. Inspirat en els 'Poetry Slam', aquesta activitat es realitza a la UAO CEU des 2018 i es mantindrà en format online, però altres activitats tradicionals a Sant Jordi com el mercat de llibres o taules rodones no es podran fer.





ROSES





Les roses són també protagonistes cada 23 d'abril, i també amb les flors s'ha tirat d'originalitat. La pastisseria barcelonina Escribà ha organitzat els enviaments a domicili del Pa de Sant Jordi i pastissos al costat de la possibilitat d'adjuntar llibres i roses.





El llibre que s'adjunta és 'L'obrador dels prodigis' (editada en castellà per Espasa i en català per Columna), la novel·la que van publicar el 2019 l'escriptora Sílvia Tarragó i el mateix Christian Escribà, i que és la història de superació d'una jove pastissera a la Barcelona de la postguerra.





L'Associació Espanyola d'Ajuda Contra el Càncer AECC-Catalunya celebrarà la festa amb punts de llibre i roses solidàries, l'import dels quals anirà destinat als afectats pel coronavirus.





En el web de l'entitat , els interessats podran adquirir una rosa de papiroflèxia -les instruccions per fer-la- i un punt de llibre amb la il·lustració d'Ana Santos, creada exclusivament per a aquesta iniciativa, que s'enviaran a l'correu electrònic de destinatari.





Glovo repartirà roses a domicili per Sant Jordi a Barcelona per mantenir aquesta tradició tot i l'estat d'alarma per coronavirus. La plataforma comptarà amb roses i rams de floristeries locals com Flors La Sabadell, Flors Zinnia, estudi floral OhFlor i col·laborarà amb la companyia internacional de venda online Flora Queen.





Casa Seat ha llançat una iniciativa que permetrà enviar una rosa virtual dissenyada per l'il·lustrador Conrad Roset. L'enviament es podrà realitzar a través de la pàgina web de l'edifici i els usuaris podran triar entre sis poemes, dos per cada idioma -català, castellà i anglès- per acompanyar la seva rosa. Els textos estan creats per autors com Emily Dickinson, Federico García Lorca i Joan Salvat-Papasseit.





MÚSICA





Sant Jordi Musical, la festa que Estrella Damm celebra cada 23 d'abril a l'Antiga Fàbrica, serà virtual aquest any, en la seva vuitena edició. Seran dues hores de música, recomanacions musicals i literàries, altres convidats i activitats a través de la pàgina web www.estrelladamm.com i d'Instagram (@AgendaEstrellaDammCat) de 18.30 a 21.30.





Hi haurà una mitja part d'una hora (19.30-20.30) perquè es pugui seguir sortint al balcó a aplaudir als professionals que treballen contra la pandèmia. Hi actuaran Gertrudis, Blaumut, Suu, Itaca Band i Balkan Paradise Orchestra, entre d'altres; hi haurà recomanacions musicals dels DJs d'iCat (Òscar Broc, Albert Miralles, Dani Nel • lo i Miqui Puig), i recomanacions de llibres amb Nil Moliner, Miki Nuñez, Marc Ros (Sidonie) i Adrià Salas (La Pegatina).