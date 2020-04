Coneix els 12 projectes de recerca pioners del programa MIT-Spain "la Caixa" Foundation Seed Fund

Ja han estat seleccionats els 12 projectes de la tercera convocatòria del programa MIT-Spain "la Caixa" Foundation Seed Fund . Aquest programa, únic a Espanya, va néixer amb el principal objectiu d'impulsar la interrelació entre els grups de recerca d'excel·lència espanyols i els del MIT.

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa".





La iniciativa també pretén incrementar la visibilitat de la recerca espanyola entre els professors, investigadors i estudiants del MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts), i viceversa; així com contribuir a la creació de vincles entre investigadors de tots dos que originen col·laboracions de llarga durada.





La convocatòria està dotada amb més de 300.000 euros en total, que aniran destinats, íntegrament, a subvencionar els viatges i les estades dels investigadors a Espanya i Boston que permetin arrencar els seus projectes innovadors. Des de la seva posada en marxa l'any 2017, són ja 36 els projectes que s'estan desenvolupant col·laborativament gràcies a aquest programa.





La col·laboració amb el MIT aporta un gran valor a la recerca espanyola de frontera, ja que es tracta d'una de les millors institucions de recerca a nivell internacional. Entre els professors del seu claustre s'expliquen uns 80 nobels, i els seus alumnes han impulsat més de 30.000 empreses.





Aquest programa està dirigit a projectes d'investigació de tres àrees diferents:





- Salut: càncer, sida-VIH, malalties cardiovasculars, malalties neurodegeneratives i salut global i planetària.

- Energia: noves fonts d'energia i energies renovables.

- Economia global: economia, ciència i tecnologia com a eines per combatre la desigualtat social.

















COM S'ELEGEIXEN ELS MILLORS PROJECTES?





El comitè d'avaluació del programa està format per més de cent professors del MIT que analitzen les propostes dels seus camps d'investigació buscant projectes que reuneixin aquestes característiques:





- Investigacions que suposin una contribució important al seu camp d'estudi.

- Iniciatives que demostrin complementarietat entre l'equip del MIT i el del centre espanyol.

- Investigacions amb un alt grau de participació d'estudiants universitaris o de postgrau.

- Investigacions que puguin ser sostenibles més enllà del període de finançament.





En aquesta tercera edició, s'han concedit ajudes a 4 projectes de el camp de la salut, 4 del de l'economia global i 4 de l'energia. D'ells 1 és de Aragó, 5 Catalunya, 4 de la Comunitat de Madrid, 2 de Múrcia, 1 de País Basc i 1 de la Comunitat Valenciana. A més 2 dels projectes són en col·laboració entre centres de dues comunitats diferents.





CONEIX ELS 12 PROJECTES PIONERS TRANDOCEÀNICS





Iniciatives seleccionades en l'àmbit de la salut





1) Estudiar la variabilitat de les cèl·lules mare del càncer per obrir noves vies de tractament. Miguel Beato i Roni Wright (Centre de Regulació Genòmica, CRG), i William Thilly (MIT). L'objectiu del projecte és comprendre el mecanisme pel qual les CMC generen l'energia necessària a través de la molècula adenosina trifosfat (ATP), que permet emmagatzemar i intercanviar energia per a diverses funcions dins de la cèl·lula, el que pot proporcionar noves i prometedores teràpies contra el càncer. Aquest projecte té com a objectiu explotar l'expert coneixement dels dos grups per determinar si les cèl·lules metacariotas fan servir la via de síntesi nuclear d'ATP per a la supervivència. Això podria portar, fins i tot, al disseny d'un fàrmac que ajudés als pacients de càncer metastàtic.













2) Preparant les nostres dades per ajudar més pacients: compartir és millorar en cures intensives. Antonio Núñez Reiz, Miguel Sánchez García i Ángel Luis de Rei Mejías (Hospital Universitari Clínic San Carlos de Madrid), i Leo Anthony Celi (MIT). Els pacients ingressats a les UCI es beneficien avui en dia de l'ocupació de la història clínica electrònica, que permet guardar i utilitzar de manera molt eficient una gran quantitat d'informació. Les tècniques d'intel·ligència artificial i de maneig de big data i permeten utilitzar tota aquesta informació per extreure coneixement que permeti millorar la nostra actuació amb els pacients. L'objectiu del projecte és «traduir» a un format comú les dades de la nostra història clínica electrònica a l'Hospital Universitari Clínic San Carlos.





3) Administració local de fàrmacs per evitar infeccions i millorar la regeneració de l'os després d'una intervenció quirúrgica. Salvador Borrós (Institut Químic de Sarrià) i Natalie Artzi (MIT). La osteomielitis posttraumàtica és una de les complicacions més greus observades en traumatologia. El projecte pretén desenvolupar un pegat autoadhesiu, que es pugui posar directament en el moment de la intervenció quirúrgica, amb dos tipus de nanopartícules: les primeres, dissenyades per administrar localment compostos que milloren el seu potencial de regeneració; les segones, dissenyades específicament per administrar un antibiòtic només a les cèl·lules bacterianes presents en el lloc de el defecte, millorat la seva eficàcia i evitant així els efectes secundaris d'administrar antibiòtics de forma sistèmica.





Amb aquest programa, la Fundació "la Caixa" i el MIT presten el seu suport a projectes desenvolupats entre universitats i centres d'investigació espanyols i grups de recerca del Massachusetts Institute of Technology.





4) Fusió de vesícules artificials: des dels seus fonaments fins a les seves aplicacions. Laura Rodríguez Arriaga (Universitat Autònoma de Madrid, UAM) i Alfredo AlexanderKatz (MIT). El treball proposat té el potencial d'elucidar principis bàsics del funcionament de la comunicació intercel·lular i del funcionament cerebral que permetin, en un futur, el desenvolupament d'estratègies que combatin la seva pèrdua de funció en humans.





Iniciatives seleccionades en l'àmbit de l'economia





1) Usant analítica d'aprenentatge en jocs per a l'aprenentatge per a l'avaluació de competències clau per al segle XXI. José Antonio Ruipérez Valent (Universitat de Múrcia) i Baltasar Fernández Manjón (Universitat Complutense de Madrid), i Yoon Jeon Kim (MIT Playful Journey Lab) i Eric Klopfer (MIT). Els sistemes educacionals actuals segueixen fortament centrats en continguts, amb mètodes que generen un estrès innecessari als estudiants. Els nens i joves d'avui dia interactuen amb facilitat amb entorns digitals i videojocs, els quals, al seu torn, poden capturar gran quantitat de dades sobre els seus usuaris. Aquestes dades les podem utilitzar amb fins avaluatius per a realitzar avaluació de competències a través de jocs, el que pot permetre no només mesurar coneixement sobre continguts, sinó també comportaments clau o habilitats cognitives relacionades amb l'èxit a llarg termini en aquesta societat. En una societat de la informació on els continguts es troben fàcilment accessibles a un clic, els sistemes educatius s'han de centrar en desenvolupar i mesurar aquest tipus de competències clau que garantiran l'èxit dels individus en la societat de el futur.









José Antonio Ruipérez Valent, de la Universitat de Múrcia, un dels propulsors de el projecte Usant analítica d'aprenentatge en jocs per a l'aprenentatge per a l'avaluació de competències clau per al segle XXI, de la tercera convocatòria MIT-Spain "la Caixa" Foundation Seed Fund.









2) Analítica d'aprenentatge sobre MOOC en entorns globals i regionals analitzant la variabilitat entre plataformes i nacionalitats. José Antonio Ruipérez Valent (Universitat de Múrcia) i Justin Reich (MIT Teaching Systems Lab). Els cursos en línia massius i oberts (MOOC, de l'anglès massive open online courses) van rebre una gran atenció en l'any de la seva aparició, arribant fins i tot The New York Times a declarar que 2012 havia estat «the Year of the MOOC». Aquest treball, a través d'una xarxa d'institucions i investigadors amb accés a dades de MOOC, permetrà definir un format de dades comú i aplicar exactament la mateixa anàlisi de forma paral·lela a totes les plataformes que formen part d'aquesta xarxa. L'objectiu és explorar la variabilitat i les diferències clau de les característiques demogràfiques i els comportaments dels estudiants en aquestes diferents plataformes de MOOC depenent del seu context educacional. Aquesta informació permetrà diferenciar els patrons globals i els de context per aplicar-los a les polítiques educacionals.





3) Quantificar la resposta de la vegetació davant el canvi climàtic mitjançant models estadístics. David Chaparro (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC), Mercedes Vall-llossera (UPC) i Maria Piles (Universitat de València), i Dara Entekhabi (MIT). Els episodis com la borrasca Glòria, les sequeres prolongades o l'augment global de la temperatura són exemples de fenòmens relacionats amb el canvi climàtic. Entendre el paper de la vegetació en aquests intercanvis Terra-atmosfera és essencial per determinar els impactes de la present emergència climàtica. S'aplicarà la tecnologia de satèl·lits d'observació de la Terra amb sensors de microones, òptics i làser per mesurar el contingut d'aigua en els sòls i la vegetació, i l'activitat fotosintètica de les plantes i la seva biomassa, i així caracteritzar la coberta vegetal i el seu creixement. Amb aquesta informació, es quantificarà la resposta de la vegetació a canvis extrems en aquests processos, induïts porfenómenos climàtics com onades de calor, sequeres i inundacions.













4) L'espai també es congestiona: donant un accés lliure i equitatiu a aquest recurs a futures generacions. Martín Avendaño i David Arnas (Universitat de Saragossa), i Richard Linares i Milers Lifson (MIT). L'espai al voltant de la Terra està sent utilitzat actualment en moltes aplicacions: comunicació, sistemes de posicionament global, meteorologia i vigilància terrestre, entre d'altres. Si bé l'espai que ens envolta és potencialment infinit, la tecnologia amb què comptem ens limita a posicions properes a la Terra. Sorgeix així un nou recurs natural a què molts actors estan interessats en accedir-hi. L'objectiu d'aquest projecte és definir, dins d'aquest espai, un conjunt gran de posicions admissibles que no interfereixin entre si, i poden ser repartides entre els actors quan sigui necessari, i quedant garantit que això no crearà problemes a futures missions. Això representa només un primer pas en el desenvolupament d'un protocol global per a l'explotació eficient d'aquest recurs natural.





Iniciatives seleccionades en l'àmbit de l'energia





1) Disseny de dispositius electrònics integrables per computadors quàntics. Sergio Valenzuela (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2) i William Oliver (MIT). L'ús creixent d'Internet a través de computadors i dispositius intel·ligents, així com el processament de quantitats enormes de la informació digital que això comporta, impliquen un elevat consum d'energia, que ja ha arribat al 10% de la producció mundial d'electricitat. Queden encara molts problemes tecnològics per resoldre perquè els ordinadors quàntics es converteixin en realitat, entre ells l'escalabilitat. Aquest projecte té com a objectiu dissenyar i crear prototips d'un tipus diferent de circulador, basat en uns materials dotats de característiques molt interessants: els aïlladors topològics. Es tastaran diferents combinacions d'aquests materials per descobrir quina estructura compleix millor amb els requisits per a la seva aplicació en processadors quàntics.





2) Petits vehicles aeris no tripulats per a la investigació sobre electricitat atmosfèrica. Joan Montanyà (UPC) i Carmen Guerra-Garcia (MIT). Els petits vehicles aeris no tripulats presenten una plataforma única per estudiar els efectes elèctrics de l'atmosfera en vehicles aeris i estructures elevades. En aquest projecte, els col·laboradors del Departament d'Aeronàutica i Astronàutica de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i el Grup de Recerca de Raigs de la UPC proposen utilitzar UAV per estudiar les descàrregues elèctriques de corona i la càrrega elèctrica en un avió petit i en pales d'aerogeneradors.













3) Catalitzadors heterogenis per a una producció sostenible de precursors de plàstics. Iker Agirrezabal-Telleria (Universitat del País Basc) i Mircea Dinca (MIT). Un disseny correcte de catalitzadors és essencial en l'enginyeria de la reacció en la indústria química. Aquesta col·laboració amb el MIT pot obrir noves vies d'investigació en el camp de la catàlisi heterogènia, i d'aquesta manera permetre una transició eficaç a processos químics mediambientalment més sostenibles.





Iker Agirrezabal-Telleria, de la Universitat del País Basc, coresponsable d'un dels projectes de la tercera convocatòria MIT-Spain "la Caixa" Foundation Seed Fund: Catalitzadors heterogenis per a una producció sostenible de precursors de plàstics.





4) Millora de la qualitat de la biomassa com a combustible. Antonio Soria Verdugo (Universitat Carlos III de Madrid) i Ahmed F. Ghoniem (MIT). La biomassa engloba, de forma general, residus agrícoles, forestals, ramaders i industrials amb un cert potencial energètic, així com la matèria orgànica que forma part dels fangs de depuradora i els residus sòlids urbans. Aquest projecte es proposa dur a terme el procés de torrefacció de biomassa en un ambient amb escàs contingut en oxigen, emprant aire en lloc de nitrogen, reduint el cost i cremant parcialment els gasos alliberats durant la torrefacció, per aconseguir tant l'aportació energètica necessari per arribar a la temperatura desitjada com reduir significativament el contingut en oxigen de l'aire. L'objectiu fonamental és permetre l'ús a nivell local d'aquesta tecnologia, el que possibilitaria dur a terme la torrefacció de biomassa en zones properes a les de la seva producció, amb el consegüent estalvi en transport. Així mateix, acostar el processat de combustible a la generació de biomassa permetria a agricultors i ramaders transformar els seus residus en combustibles de qualitat, contribuint a impulsar l'economia d'aquests sectors.