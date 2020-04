Com serà la taula de partits?

El Govern central ha delegat en la Mesa del Congrés la decisió de posar data i definir el format de la primera reunió dels partits polítics per dialogar sobre la reconstrucció d'Espanya després de la crisi del coronavirus, segons ha anunciat en roda de premsa la ministra Portaveu, María Jesús Montero.





Els portaveus dels grups de Congrés havien rebut un missatge de Govern perquè reservessin gairebé dues hores d'aquest dimarts, entre les 12:30 a 14:00, amb idea de celebrar una videoconferència per posar en marxa la taula de partits de la qual es venia parlant amb vista a uns nous pactes de la Moncloa .





No obstant això, en la conversa que han mantingut aquest dilluns entre el president Pedro Sánchez i el líder del PP, Pablo Casado , es va canviar el guió en apostar per un òrgan parlamentari en l'àmbit de Congrés, presumiblement una comissió, per canalitzar aquest diàleg, tal com reclamaven els populars.





Els dos grans partits no han acabat de concretar el format, ni han acordat si s'aprofitarà una comissió ja existent, o bé es crearà una de nova.





Així les coses, el Govern ha desconvocat aquesta videoconferència i ha deixat la decisió a la Mesa de Congrés, que precisament aquest dimarts té fixada una reunió a les quatre de la tarda sota la presidència de Meritxell Batet. I aquesta mateixa tarda hi ha convocada Junta de Portaveus, per la qual cosa la Mesa podria aprofitar per escoltar l'opinió dels grups parlamentaris abans de prendre un a decisió sobre el format.





Montero ha restat importància al format que finalment s'adopti i s'ha centrat en saludar que el líder del PP hagi acceptat participar d'aquestes converses per buscar amplis consensos per reactivar l'economia i reforçar l'Estat de Benestar un cop superada la pandèmia de coronavirus. "El de menys és el format", ha indicat. L'important, és la seva opinió, és que s'arribi ràpid a un pacte que pugui posar-se immediatament en marxa en benefici dels ciutadans.





Ha recordat que la proposta de Govern és intentar buscar consensos en quatre àmbits d'actuació: reactivació de l'economia; polítiques socials i sistema de cures; reforç de la sanitat pública i posició comuna davant la negociació a la UE sobre els instruments per fer front a la crisi.





Encara que aquesta és la proposta de l'Executiu, Montero ha indicat que hauran de sotmetre al que decideixi la majoria dels grups participants en les converses, però ha avançat que per al Govern no és un problema si en lloc d'aquests quatre temes, es decideix ampliar les discussions a "10 o 20" temes que s'identifiquin com a prioritaris.