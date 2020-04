Facebook prepara una enquesta mundial per rastrejar el coronavirus

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciat que la xarxa social va a realitzar una enquesta mundial sobre símptomes del uncoronavirus.





Es tracta d'un projecte que ha iniciat als Estats Units comtat per comtat i que té com a objectiu rastrejar el virus i frenar la seva expansió.













Així ho ha anunciat Zuckerberg en The Washington Post : "Ens estem associant amb la facultat de la Universitat de Maryland per ampliar aquesta enquesta a nivell mundial, i l'equip de Carnegie Mellon està construint una interfície de programació d'aplicacions (API), que permetrà als investigadors d'arreu accedir als resultats".





"Esperem que això ajudi els governs i funcionaris de salut pública de tot el món que d'altra manera no tinguin aquest tipus de dades precises per prendre decisions en les setmanes i mesos per davant", ha explicat.





Segons assenyala en la pròpia xarxa social, aquests mapes poden ajudar els governs i funcionaris de salut pública a entendre com s'està estenent la Covid-19 perquè puguin prendre decisions sobre com assignar recursos escassos com els respiradors i finalment determinar quan és segur tornar a obrir diferents llocs.





Zuckerberg accepta així el "desafiament" d'obtenir dades precises comtat per comtat de tots els Estats Units i, després d'aquest primer gran experiment, atrevir-se a fer-ho a tot el món.





L'enquesta d'EUA pregunta a les persones si tenen símptomes com febre, tos, manca de respiració o pèrdua d'olor que estan associats amb la Covid-19, amb l'objectiu de preveure a quants casos s'hauran d'enfrontar els hospitals en els dies següents i proporcionar un indicador d'hora d'on està creixent el brot i on la corba està sent aplanada amb èxit.





Les respostes de l'enquesta s'envien als investigadors i no són accessibles a Facebook.





Els investigadors estan rebent aproximadament un milió de respostes a la setmana als Estats Units, i els resultats són "prometedors".





Els resultats indiquen, per exemple, que en alguns suburbis de la ciutat de Nova York, s'estima que entre un 2 i un 3 per cent de les persones estan experimentant símptomes similars a la Covid-19.





Usant dades agregades dels resultats de Carnegie Mellon, Facebook ha produït el seu primer informe i nous mapes interactius, que planeja actualitzar diàriament.