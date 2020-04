Netanyahu i Gantz signen un acord per formar un Govern d'unitat a Israel

El Likud del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el principal partit opositor, Blau i Blanc, han signat un acord per formar un Govern d'unitat en el qual 'Bibi' mantindrà el càrrec durant 18 mesos.





El Likud ha confirmat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que els líders de tots dos partits "han signat un acord per establir un Govern d'emergència nacional".













L'acord contempla que Gantz ocupi la cartera de Defensa durant els 18 mesos en els quals Netanyahu seguirà com a primer ministre, moment en el qual passarà a substituir-li al capdavant de l'Executiu israelià, segons 'The Times of Israel'.





La signatura de l'acord ha tingut lloc poc després que el Likud i Blau i Blanc publiquessin un comunicat conjunt per confirmar que Netanyahu i Gantz anaven a tornar a reunir-se en la residència del primer ministre a Jerusalem.