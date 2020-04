Els viatges no imprescindibles a països de la UE seguiran restringits fins al 15 de maig

El Govern ha prorrogat els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública fins al proper 15 de maig.





Així ho recull l'Ordre INT/356/2020 que recull el BOE d'aquest dimarts, i que advoca per estendre l'aplicació de la mesura que va ser presa el passat 17 de març pels membres del Consell Europeu per limitar l'expansió de la pandèmia.





D'aquesta manera, els únics nacionals de tercers països de la Unió Europa que podran viatjar són els residents que es dirigeixin al seu lloc de residència, els titulars d'un visat de llarga durada expedit per un país membre a què es dirigeixin i els treballadors transfronterers .









A més, estan autoritzats a desplaçar-se els professionals sanitaris o de la cura de gent gran que tornin de realitzar la seva tasca, el personal dedicat al transport de mercaderies, el personal militar, diplomàtic o consular i aquelles persones que acreditin causes de força major o motius familiars imperatius.





Així, només es permetrà entrar a Espanya als visitants registrats com a residents que es dirigeixin directament al seu lloc de residència en un altre estat membre, Schengen o Andorra. Això sí, aquestes condicions no seran aplicables en la pròpia frontera amb Andorra o a Gibraltar.





D'altra banda, l'ordre publicada aquest dimarts al BOE també estableix que es manté el tancament, amb caràcter temporal, dels llocs terrestres habilitats per a l'entrada i la sortida d'Espanya a través de les ciutats de Ceuta i Melilla.





L'ordre, signada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlsaka, entrarà en vigor a les 00:00 hores del 22 d'abril i tindrà vigència fins a les 24:00 hores del 15 de maig sense perjudici, si s'escau, de les eventuals pròrrogues que poguessin acordar-se.