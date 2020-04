Irene Montero participa en el Consell de Ministres després de passar la quarantena

La Ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha superat el Covid-19 i, després d'haver estat 42 dies en quarantena, participa aquest dimarts en el Consell de Ministres per primera vegada des que es va decretar l'estat d'alarma, segons ha informat el departament que dirigeix.









"Recuperada del COVID-19 i contenta de finalitzar l'aïllament. Toca continuar treballant per a un gran acord de reconstrucció que posi en el centre les cures i dignifiqui i protegeixi la labor dels qui cuiden de tots i totes", ha afirmat en un missatge a Twitter.













La 'número dos' de Podemos va ser la primera ministra que va donar positiu en el virus, el passat 11 de març. Des de llavors, ha tornat a donar positiu en diverses ocasions, per la qual cosa ha hagut d'allargar el seu aïllament fins que les autoritats sanitàries han confirmat que ja no podia contagiar el virus.





Encara que aquest temps ha estat treballant a distància i per vies telemàtiques des de la seva casa, la ministra porta més d'un mes sense poder participar en els Consells de Ministres. El motiu és que fins i tot per a assistir de manera telemàtica s'ha de desplaçar a la seu del Ministeri per a garantir la seguretat de la comunicació, com ha fet aquest dimarts.









Segons va explicar Moncloa, les videoconferències per al Consell de Ministres s'han de fer mitjançant línies i malles estrictament verificades pel Centre Nacional d'Intel·ligència, per la qual cosa no li era possible connectar-se des de la seva casa.