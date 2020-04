El València CF anuncia un ERTO al mateix temps que la seva plantilla es rebaixa el sou

El València CF ha anunciat aquest dilluns que aplicarà un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) als seus empleats per la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus i que la plantilla i el cos tècnic del primer equip han acceptat rebaixar-se el seu salari per permetre que es pugui oferir un "complement d'ingressos a un molt alt percentatge dels treballadors".





"El València CF vol mostrar la seva satisfacció per haver aconseguit aquest dilluns el seu objectiu, mantenint el seu compromís de protecció de les ocupacions de tots els seus treballadors i els salaris de la seva immensa majoria, a través d'acords individuals i un ERTO", assenyala el comunicat.









Tot i això, ha explicat que farà "un complement d'ingressos" a un "molt alt percentatge" dels seus treballadors, i que en això ha tingut molt a veure "l'esforç solidari del primer equip", que ha accedit a la "reducció dels seus salaris".





"La predisposició de jugadors i cossos tècnics de primer equip i planter, a més de l'alta direcció, ha estat en tot moment, des de l'inici de les converses i en un exercici de responsabilitat i confiança mútua, la d'ajudar a garantir la sostenibilitat econòmica del club en un moment de dificultat i incertesa de futur per a tots", indica.





D'altra banda, l'entitat valencianista va reiterar la seva voluntat de ser "referent, exemple de compromís i font d'ajuda" per a la societat valenciana, "colpejada per una circumstància sense precedents, especialment en els seus sectors més vulnerables", i que continuarà col·laborant amb diverses iniciatives solidàries.