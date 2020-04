Satse demana que les baixes laborals de sanitaris es gestionin com a accident

El sindicat d'infermeria Satse ha reclamat aquest dimarts que les baixes laborals dels professionals sanitaris derivades de la pandèmia de coronavirus es gestionin directament com accidents laborals.





El sindicat ha demanat aquesta mesura al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per "evitar que possibles problemes en la tramitació administrativa perjudiquin els treballadors afectats", ha informat en un comunicat.









Ha lamentat que la majoria de comunicats de baixa dels professionals sanitaris s'estan gestionant com una malaltia comuna i ha insistit a considerar el període d'aïllament i el contagi de Covid-19 com accidents laborals.









Sobre el contagi entre professionals de la salut, el sindicat ha subratllat que "la majoria s'han infectat com a conseqüència del desenvolupament del seu treball, sense comptar a aquells asimptomàtics que no formen part de les estadístiques perquè no se'ls ha realitzat la prova de diagnòstic".





"Aquesta demanda es basa en pronunciaments i estudis científics que conclouen que la pandèmia pel Covid-19 serà estacional i afectarà periòdicament, tant a la població com, per la freqüència i nivell d'exposició, als professionals sanitaris en el seu àmbit de treball", ha tancat.