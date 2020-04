El coronavirus obliga a suspendre els Sanfermines 2020

Els Sanfermines s'han suspès per la pandèmia del coronavirus. Per cinquena vegada en la història, les populars festes de Pamplona no se celebraran entre el 6 i el 14 de juliol d'aquest any.





Així ho ha anunciat aquest dimarts la tinenta d'alcalde i regidora de Govern Estratègic, Comerç i Turisme, Ana Elizalde, que ha assumit les funcions d'Alcaldia davant la baixa per coronavirus del primer edil, Enrique Maya.





En una roda de premsa per internet, Elizalde ha assenyalat que encara que falten dos mesos i mig per al 6 de juliol, "sembla evident que les nostres benvolgudes festes estan molt renyides amb el coronavirus" i igual que altres esdeveniments mundials s'ha decidit suspendre els Sanfermines, que "no han pogut ser l'excepció".