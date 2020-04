La cantant israeliana Noa donarà un concert benèfic per a la sanitat madrilenya

La cantant israeliana Noa oferirà un concert aquest dissabte a benefici de el projecte Donamadrid, una iniciativa posada en marxa pel Govern regional per canalitzar les donacions destinades a la Sanitat madrilenya de cara a combatre el Covid-19.





El recital s'emetrà a partir de les 21.00 hores a Telemadrid i en Ràdio 5 i Ràdio Exterior de RNE i comptarà amb la presència virtual de Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat i Anne Igartiburu, ha informat la Comunitat de Madrid en un comunicat.





Es tracta d'una iniciativa de diverses entitats: l'Ambaixada d'Israel a Espanya, Centre Sefarad-Israel, la Conselleria de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, els Teatres de Canal (dins de la seva proposta #LaCuartaSalaCanal), Telemadrid, RNE, l'Ambaixada d'Espanya a Israel, la Fundació Hispano Jueva, Universia i syntorama.com.





El concert es retransmetrà en les xarxes socials de la cantant (Facebook, Twitter i Instagram), així com en els perfils socials de #LaCuartaSalaCanal dels Teatres de Canal de la Comunitat de Madrid i de la resta d'entitats col·laboradores.









Així mateix, RNE, a través de Ràdio 5 i Ràdio Exterior, emetrà el recital a partir de les 21.00 hores, i mitja hora més tard es podrà seguir pel canal La Otra de Telemadrid, generant així un corrent de col·laboració i solidaritat entre diverses institucions i mitjans de comunicació.





La cantant internacional Noa compta amb una àmplia trajectòria en espais emblemàtics com el Carnegie Hall i l'Avery Fisher Hall a Nova York, el teatre Olympia de París, el Coliseu de Roma o el Barbican de Londres.





L'any 2000 Noa i Gil van rebre l'encàrrec d'escriure la lletra de la cançó de Nicola Piovani inclosa a la banda sonora original del film de Roberto Benigni (guanyadora d'un Oscar): 'Life Is Beautiful', cançó, que es va publicar en l'àlbum de Noa Blue Touches Blue, i que s'ha convertit en un enorme èxit mundial.





En aquest concert, Noa delectarà el públic amb alguns dels seus èxits més cèlebres i, a més, comptarà amb la presència virtual i les paraules dels cantants Jorge Drexler, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat, així com de la presentadora Anne Igartiburu.





Noa ja va portar aquesta iniciativa fa unes setmanes a Itàlia, amb un gran èxit de públic i de recaptació. Els donatius van ser igualment destinats a el suport sanitari italià.





UNA INICIATIVA BENÈFICA PER DONAMADRID





Aquest recital té com a objectiu recaptar fons per a la campanya Donamadrid, posada en marxa pel Govern regional per canalitzar les donacions destinades a la Sanitat madrilenya per combatre el Covid-19.





La pàgina web https://donamadrid.madrid és una eina en línia accessible des d'ordinadors i telèfons mòbils, que permet realitzar donacions a través d'un procés fàcil, segur, còmode. En ella, cada donant decideix la quantitat amb la qual desitja ajudar en aquesta iniciativa solidària.





Posteriorment, la Comunitat de Madrid s'encarregarà de remetre als participants els corresponents certificats perquè puguin beneficiar-se de la deducció fiscal, tal com obliga la normativa en aquesta matèria.