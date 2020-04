Montero veu "un raig d'esperança" després del descens de morts per Covid-19

La portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que gràcies a l'"enorme esforç" de la societat espanyola s'està començant a "deixar enrere" la fase "més dura" de la pandèmia del nou coronavirus i que ja es comença a entreveure "un raig d'esperança".





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Montero ha recordat que s'han passat per setmanes "difícils" que han canviat "dràsticament" la realitat social, econòmica, personal i familiar. "Ens movem en un terreny inexplorat, sense certeses absolutes, però les dades del nostre país ens estan permetent albergar un raig d'esperança", ha dit.









Així, la també ministra d'Hisenda ha assegurat que cada dia que passa s'està aconseguint frenar, "alguna cosa més", la propagació de virus i millorar la qualitat assistencial dels hospitals, unitats de cures intensives (UCIs), salvar vides i reforçar la capacitat de respostes.





"Som una mica més forts i estem més ben preparats", ha assegurat, per matisar que per poder avançar cap a la fase de desescalada cal aconseguir la "consolidació" d'alguns dels èxits aconseguits, ja que és una "carrera de fons" on cada pas que es dóna ha d'estar "molt mesurat i reflexionat". "És tremendament important no abaixar la guàrdia, mantenir la distància física i les mesures d'higiene i prevenció", ha sentenciat Montero.