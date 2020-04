Jaume Carreter, nou membre de la Junta Directiva del FC Barcelona

El FC Barcelona ha anunciat aquest dimarts la incorporació a la Junta Directiva presidida per Josep Maria Bartomeu de l'economista i empresari Jaume Carreter, que assumirà la responsabilitat dels equips no professionals de l'entitat i fa que la Junta torni a estar integrada per un mínim de 14 membres, per poder així ratificar acords seguint els Estatuts de club.





"A proposta del president Josep Maria Bartomeu, la Junta Directiva ha aprovat la incorporació de Jaume Carreter Felip com a nou membre de la Junta, assumint la responsabilitat dels esports amateurs del club", va anunciar el club en un comunicat.









Nascut el 1960, Carreter és soci del FC Barcelona des de l'any 2009, amb el número 104.361. Economista i empresari, des de setembre de l'any 2015 forma part de la Comissió Social de club com a responsable i coordinador dels esports no professionals.





L'arribada de Jaume Carreter a la Junta Directiva tanca el nou bloc directiu amb el qual Bartomeu finalitzarà el seu mandat, a l'estiu de 2021, quan s'haurien de celebrar eleccions presidencials.