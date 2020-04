Catalunya registra 8.845 morts per Covid-19, 404 en les últimes 24 hores

Les funeràries s'han registrat fins aquest dilluns 8.845 morts a Catalunya amb coronavirus (404 més que el dia anterior): 2.494 en residències, 97 en centres sociosanitaris, 537 a casa, i la resta en hospitals o són casos no classificables per manca d'informació.





El comunicat de la Conselleria de Salut de Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats prevé de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de coronavirus difunts.









Fins ara hi ha hagut 44.793 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR); i hi ha 77.311 casos possibles (persones amb símptomes i que un facultatiu classifica així).





De el total de casos, han mort en un centre hospitalari per coronavirus (o com a sospitós de tenir-lo) 5.080 persones; 3.307 persones han estat ingressades greus (actualment 1.058) i les altes hospitalàries són ara 23.891.





De tots els casos positius, 7.158 són professionals sanitaris, mentre que 5.889 professionals en residències estan aïllats, per sospita o confirmats.





En geriàtrics hi ha fins ara 8.306 persones que han donat positiu i 14.041 són casos sospitosos.