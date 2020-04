Els Mossos detenen ebri a l'alcalde de Badalona per atemptat contra l'autoritat

Una patrulla de Mossos d'Esquadra ha detingut aquest dimarts a la nit a l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, al districte barceloní de l'Eixample. Segons fonts consultades per Catalunyapress, el primer regidor va ser detingut per saltar-se el confinament amb senyals evidents d'embriaguesa.





No obstant això, Pastor no va voler realitzar-se el test d'alcoholèmia i va tenir una forta discussió amb els agents, després de la qual va ser detingut per atemptat contra l'autoritat.





L'any 2018, Pastor va aconseguir la vara d'alcalde a Badalona després d'una moció de censura contra Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) a la qual van donar suport el Partit Popular i Ciutadans. Des de llavors, el PSC governa a la ciutat amb tan sols tres regidors.