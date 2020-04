Els Mossos detenen a l'alcalde de Badalona begut per un atemptat contra l'autoritat

Una patrulla de Mossos d'Esquadra ha detingut aquest dimarts a la nit a l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, al districte barceloní de l'Eixample. Segons fonts consultades per Catalunyapress, el primer regidor ha estat detingut per saltar-se el confinament amb senyals evidents d'embriaguesa.





No obstant això, Pastor no va voler realitzar-se el test d'alcoholèmia i va tenir una violenta discussió amb els agents, després de la qual va ser detingut per un atemptat contra l'autoritat.





Després de la detenció, Pastor va ser portat a comissaria, on ha passat la nit fins que aquest matí ha declarat davant d'un jutge per videoconferència i ha quedat en llibertat.





REACCIONS POLÍTIQUES





L'any 2018, Pastor va aconseguir la vara d'alcalde després d'una moció de censura contra Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) a la qual van donar suport el Partit Popular i Ciutadans. Des de llavors, el PSC governa a Badalona amb tan sols tres regidors.





En un comunicat difós pel PSC aquesta matinada, la formació comunica que suspèn de militància a Pastor i li demana que dimiteixi perquè "amb independència de la valoració positiva que ens mereix la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament de Badalona, considerem que els fets coneguts avui són incompatibles amb la militància socialista i l'exercici de qualsevol càrrec públic", han afegit.





Per la seva banda, el regidor popular Xavier García Albiol ha publicat un tuit en què afirma que eventualment negociarà amb els grups presentar una moció de censura.