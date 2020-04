Les autonomies s'ofeguen: no queden diners per pagar als funcionaris

La crisi sanitària està ofegant els comptes de la majoria de les autonomies. Pedro Sánchez va acordar amb els presidents autonòmics l'ingrés de 14.000 milions en els comptes de les comunitats. No obstant això, la crisi de l'coronavirus està causant "greus tensions de tresoreria" per l'augment sobtat de la despesa sanitària, i ara tenen por de no tenir prou liquiditat per pagar els sous delos funcionaris, segons informa Confidencial Digital.





En aquest sentit, el Govern es veurà obligat a avançar els pagaments, a més d'ampliar el fons destinat a les CC.AA. Els Executius autonòmics tenien en nòmina a 1.339.111 persones el 2019, augmentant la plantilla en un 1% respecte a l'any anterior. Onze de les comunitats ja compten amb més funcionaris que en 2012, quan es van començar a produir acomiadaments per l'anterior crisi.





Quasi 8 de 10 treballadors contractats per l'Administració pública són metges, infermeres, auxiliars metges, zeladors, professors i docents. És a dir, el 80% de la despesa en personal està destinat als departaments de Salut i Educació.