Dolors Sabater: "En privat tothom reconeixia que el senyor Pastor no estava en condicions de liderar Badalona"

La líder dels Comuns a Badalona, Dolors Sabater, ha reconegut en una entrevista a Rac1 que "en privat tothom reconeixia que el senyor Pastor no estava en condicions de liderar Badalona".









"Quan hi va haver la baixa de l'alcalde en ple temporal Gloria hi va haver molts rumors i moltes especulacions sobre la seva salut", ha afirmat Sabater. La regidora de l'Ajuntament de Badalona responsabilitza al partit de Pastor per la situació viscuda. "Crec que la principal responsabilitat és del PSC, que dono per fet que en tenia coneixement. No som nosaltres qui hem de donar explicacions", afirma.





UN GOVERN DE CONCENTRACIÓ





Dolors Sabater ha proposat formar un govern de concentració per a superar la crisi política que està vivint el municipi: "A principis de febrer ja van posar la proposta d'un govern de concentració sobre la taula i l'hi tornem a posar". Per la regidora dels comuns, hi ha dues solucions: "que el govern el lideri qui va treure més vots o un govern de concentració progressista. Estem aquí i s'ha de treballar amb rapidesa", sentencia.





"Qui va gestionar la crisi va ser el PP i va deixar un ajuntament devastat a nivell econòmic. És una ciutat sumida en una situació de desigualtat molt greu i amb el Covid estem en una situació d'emergència triple", explica Dolors Sabater.