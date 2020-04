SATSE demana als ajuntaments que contractin personal per a cuidar als fills dels sanitaris

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha reclamat als ajuntaments dels diferents municipis espanyols que posin en marxa borses de treball mitjançant les quals contractar a persones que es puguin dedicar a atendre i cuidar als nens i nenes de les infermeres i infermers i el conjunt de professionals sanitaris.





La reclamació del Sindicat d'Infermeria es produeix una vegada constatades les importants dificultats que s'estan trobant les infermeres i infermers a l'hora de contractar els serveis d'una persona que s'encarregui de la cura i atenció dels seus fills i filles quan s'han d'anar als seus respectius centres de treball.













SATSE recorda que, en les actuals circumstàncies de crisi sanitària motivada per l'expansió del Covid-19, les infermeres i infermers han de treballar tots els dies i a vegades fins a doblegar torns en els seus respectius centres sanitaris per a poder atendre i cuidar a les persones afectades per aquesta greu malaltia, així com a la resta de pacients que requereixen dels seus serveis.





Es dóna la circumstància, a més, que la por creada per la pandèmia està fent que moltes persones que es mostren inicialment interessades i, fins i tot, accepten el treball de cuidar als fills i filles de les infermeres i infermers, finalment, es tiren cap endarrere quan saben que són professionals sanitaris.





Davant aquesta lamentable realitat, el Sindicat d'Infermeria demana que siguin els ajuntaments les administracions públiques encarregades de crear borses de treball mitjançant les quals contractar a persones que es puguin dedicar a atendre de la millor manera possible als nens i nenes de les infermeres i infermers i del conjunt de professionals mentre estan treballant en els centres sanitaris.

Segons la proposta de l'organització sindical, aquesta contractació recauria en les arques del Consistori, el qual facilitaria aquest servei als professionals sanitaris del seu municipi interessats, tenint en compte les seves especials circumstàncies de treball actuals.





“Les infermeres i infermers, igual que tots els professionals sanitaris, estan fent tot el possible per a combatre l'actual pandèmia, posant, fins i tot, la seva salut i seguretat en risc i el mínim que han de fer les diferents administracions públiques és donar-los totes les alternatives existents per a poder conciliar de la millor manera possible la seva vida laboral i personal”, conclouen des de SATSE.