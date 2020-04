Espanya experimenta un increment en morts i contagis encara que la tendència segueix a la baixa

Els casos de Covid-19 a Espanya s'eleven a 208.389, fet que suposa 4.211 més en les últimes 24 hores, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat aquest dimecres. Un total de 21.717 persones han mort, 435 més respecte a ahir. Ja hi ha 85.915 pacients que han superat la malaltia, 3.401 des d'aquest dimarts.













Això suposa un lleuger avanç en el nombre de morts diaris, pel que fa als 430 d'ahir o als 399 de dilluns. Quant als positius, també repunten, ja que aquest dimarts es van notificar 3.968. En curats, però, s'augmenta davant de dimarts, quan es van donar 3.230 altes.





Per comunitats autònomes, Andalusia ja té 11.610 contagis des de l'inici de l'epidèmia, Aragó 5.054, Astúries 2.419, Balears 1.836, Canàries 2.094, Cantàbria 2.160, Castella-la Manxa 17.231, Castella i Lleó 16.839, Ceuta 118, Comunitat Valenciana 10.538, Extremadura 3.230, Galícia 8.634, Madrid 59.119, Melilla 105, Múrcia 1.695, Navarra 4.899, País Basc 13.044 i la Rioja 3.792. A Catalunya hi ha 43.802 casos confirmats, més 1.027 en persones en les que s'està determinant si presentaven o no símptomes en el moment de diagnòstic.





Un total de 1.050 persones han mort amb Covid-19 a Andalusia, 656 a Aragó, 211 a Astúries, 164 a Balears, 121 a Canàries, 167 a Cantàbria, 2.140 a Castella-la Manxa, 1.554 a Castella i Lleó, 4.247 a Catalunya , 4 a Ceuta, 1.106 a Comunitat Valenciana, 404 a Extremadura, 368 a Galícia, 7.577 a Madrid, 2 a Melilla, 123 a Múrcia, 401 a Navarra, 1.124 al País Basc i 298 a La Rioja.





Quant als recuperats, 3.569 a Andalusia, 1.530 a Aragó, 642 a Astúries, 1.017 a les Balears, 927 a Canàries, 718 a Cantàbria, 4.337 a Castella-la Manxa, 5.614 a Castella i Lleó, 15.089 a Catalunya, 76 a Ceuta , 5.011 a Comunitat Valenciana, 1.051 a Extremadura, 1.625 a Galícia, 33.032 a Madrid, 50 a Melilla, 761 a Múrcia, 1.316 a Navarra, 7.651 al País Basc i 1.899 a La Rioja.





A Andalusia 5.565 han precisat d'hospitalització i 696 a UCI, 2.304 a Aragó (252 a UCI), 1.665 a Astúries (128 a UCI), 1.005 a les Balears (166 a UCI), 841 a Canàries (164 a UCI), 956 en Cantàbria (78 a UCI), 8.243 a Castella-la Manxa (537 a UCI), 7.264 a Castella i Lleó (505 a UCI), 23.295 a Catalunya (2.460 a UCI), 9 a Ceuta (4 a UCI) i 4.896 a Comunitat Valenciana (649 a UCI).





Un total de 1.349 persones hospitalitzades a Extremadura (112 a UCI), 2.674 a Galícia (96 ingressats a UCI actualment), 7.464 hospitalitzats ara mateix a Madrid (1.024 en aquests moments en cures intensives), 44 a Melilla (3 a UCI), 622 a Múrcia (104 a UCI), 1.894 a Navarra (128 a UCI), 6.201 a País Basc (513 a UCI) i 1.318 a La Rioja (81 a UCI).