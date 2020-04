Sánchez adverteix als espanyols que els sacrificis econòmics "a penes han començat"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimecres davant del ple de Congrés que els sacrificis personals, socials i econòmics per la pandèmia del Covid-19 i els seus efectes "tot just han començat" perquè la crisi no s'acabarà "mentre la ciència no trobi una vacuna".





Sánchez ha acudit a Congrés per sol·licitar una pròrroga de l'estat d'alarma, pròrroga entre el 26 d'abril i el 9 de maig que ha considerat "imprescindible" per a no abaixar la guàrdia tot i que considera que el punt crític ha passat i que el sistema de salut ha resistit.





A més, ha remarcat que, igual que milers de famílies, la societat espanyola no oblidarà als morts. "Tots ells mereixen el nostre homenatge i el tindran amb l'amplitud i solemnitat que mereixen", ha afegit.









OPTIMISME MATISAT





Sánchez s'ha felicitat que, per primera vegada, va a la cambra baixa enmig d'un "escenari prudentment optimista", el que permet que "al llarg de les pròximes setmanes" i tenint com a horitzó la segona meitat de maig per entrar en l'anomenada fase 2 de relaxació de les mesures, entre el 26 d'abril i el 9 de maig les regles i limitacions vigents sobre desplaçaments i activitat comercial puguin anar variant.





Sánchez ha remarcat que, igual que milers de famílies, la societat espanyola no oblidarà als morts. "Tots ells mereixen el nostre homenatge i el tindran amb l'amplitud i solemnitat que mereixen", ha afegit.





Ara bé, tot alleugeriment en les mesures de confinament, ha advertit, haurà d'anar acompanyat de la "necessària prudència". És més, ha avançat que en funció de com vagi evolucionant l'epidèmia, es donaran "passos cap endavant" o "cap enrere".





És per això que la pròrroga que demana el Govern central introdueix un canvi en el reial decret sobre l'estat d'alarma que regeix en l'actualitat per habilitar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a dictar ordres i instruccions que podran ser diferents en funció dels territoris pel que fa a les limitacions actualment vigents sobre els únics desplaçaments permesos a les persones, però també sobre l'activitat comercial i l'obertura de negocis, bars i restaurants, i llocs d'oci i cultura com museus, biblioteques o espais d'espectacles.