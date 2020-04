El president Sánchez té l'enemic a casa

Diuen que rectificar és de savis, no ens cap el menor dubte. També és bo no fer-ho massa perquè es dóna la sensació que no s'és competent, sobretot els que governen. Des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus, les critiques al Govern espanyol no han deixat de cessar per la qual cosa ha qualificat una mala gestió de la mateixa. Bé és cert que la situació és nova, que no hi ha experiència. No obstant això, els errors han estat els suficients com per posar en alerta les actuacions en aquesta matèria de Govern de coalició.









Aquest dimarts, després del Consell de Ministres, hi va haver una compareixença de ministres. S'hi anunciava que els nens fins a 14 anys podrien sortir al carrer acompanyats de majors. Però aquesta sortida no era per anar als parcs o fer una passejada, sinó per acompanyar els adults en les activitats permeses durant l'alarma (anar a supermercats, farmàcies, bancs hospitals i centres de salut). Aquesta decisió ha caigut malament a l'oposició, pares i col·lectius, perquè no la veuen lògica, en exposar als petits al contacte més directe, i no gaudir d'un passeig tranquil. No sé qui haurà estat el cap pensant d'aquesta mesura que tant esperaven els pares, però que ha generat indignació. Un cop més s'ha ficat la pota fins al fons.





Tots els partits de l'oposició, pares, professionals han demanat al Govern central que rectifiqués. Hores després de les crítiques, s'anunciava una nova compareixença per a les 20 hores- la puntualitat en les rodes de premsa no existeix- del ministre de Sanitat, Salvador Illa. S'intuïa que algun canvi de postura s'anava a produir. Podem, que és alhora govern i oposició, no va voler perdre l'oportunitat de penjar-una altra medalla. El seu portaveu al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique realitzava unes declaracions abans de la compareixença del Ministre Illa en què deia que no estava d'acord i demanava una rectificació del Govern. Podem no està al govern? Però la cosa no va quedar així, sinó que Pablo Iglesias, vicepresident del Govern espanyol utilitzava el seu compte de Twitter per anunciar en "primícia" la rectificació de l'executiu amb aquesta nota "Ens congratulem que s'adoptin les recomanacions que ha plantejat la nostra Direcció General de drets de la Infància i de l'Adolescència. Des del proper diumenge els nens i les nenes podran fer passejades acompanyats de persones adultes".





Mitja hora després d'aquestes afirmacions dels dos Pablos, sortia el ministre Illa i anunciava la mesura que ja havia dit Pablo Iglesias. La indignació entre alguns ministres i sectors del PSOE era més que evident. Un cop més Pablo Iglesias se l'ha tornat fer a Pedro Sánchez. Amb el que queda més que demostrat que el ministre podemita no pot estar en un Govern, per insolidari amb la resta del govern socialista, per la manca de visió d'Estat i per traïdor.





El president del Govern espanyol ha de reflexionar sobre el joc brut de Pablo Iglesias en l'executiu. Pedro Sánchez no ha de buscar fora els enemics del Govern, és un error, l'enemic el té dins i alguna cosa haurà de fer. L'ambició i el protagonisme de Pablo Iglesias no té límit.





Escrivia Mario Vargas Llosa que "Està arribant l'època en què l'honorabilitat és l'excepció i la traïció és la norma"