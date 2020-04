El Senat d'EEUU desbloqueja un segon pla d'estímul de gairebé 500.000 milions de dòlars

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres un nou pla d'estímul de 480.000 milions de dòlars (441.894 milions d'euros) per ajudar les petites i mitjanes empreses i els hospitals a fer front a la pandèmia del nou coronavirus.





Es preveu que el text, d'unes 25 pàgines, rebi aquest dijous el suport de la Cambra de Representants abans de passar a mans del president del país, Donald Trump, perquè sigui ratificat, segons ha informat de la cadena de televisió CNN.





La cambra alta ha aprovat el pla d'estímul després que la Cambra de Representants dels Estats Units, de majoria demòcrata, i l'Administració Trump hagin assolit un acord que, tal com a indicat 'Politico', ha arribat tot just una hora abans que el Senat celebrés la votació.





No obstant això, el líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, ha criticat els demòcrates per haver bloquejat diverses propostes prèvies que pretenien, segons ell, destinar diners a les petites i mitjanes empreses i als hospitals per fer proves diagnòstiques.





De la seva banda, la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha valorat molt positivament el pla d'estímul i ha defensat el muntant econòmic total orientat a millorar la capacitat per fer proves diagnòstiques de coronavirus.





Així mateix, ha assegurat que els republicans han garantit als demòcrates que estaran disposats a aprovar més fons per als governs locals en un projecte de llei posterior i que el Congrés necessitarà aprovar fons addicionals destinats a aquestes proves.