Simón rectifica al president del Govern espanyol sobre el desconfinament: "donar dates és imprudent"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, el doctor Fernando Simón, ha qualificat avui d'"imprudent" donar dates per a la desescalada de les mesures de confinament que es porten aplicant des del passat 14 de març quan el Govern espanyol va aprovar el decret de l'estat d'alarma.





Ho ha fet durant la roda de premsa del Comitè Tècnic del coronavirus, que se celebra de manera habitual a mig matí a la Moncloa, i un parell d'hores després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, fixés per a la segona quinzena de maig el "horitzó" de relaxació de les mesures, o de desescalada, que portarà els espanyols a la "nova normalitat", que s'haurà d'adoptar mentre que no hi hagi una vacuna contra el virus.





El cap de l'Executiu ha deixat clar també que la desescalada serà "lenta i gradual" i que podrà tenir avanços i retrocessos en funció de com evolucioni el control de virus. No obstant això, el doctor Fernando Simón ha qualificat d'"imprudent" fixar dates en ser qüestionat per l'horitzó temporal per a la desescalada.









"La veritat és que donar unes dates ara jo crec que seria una opció imprudent quan el que estem tractant de transmetre és prudència, tant a la població com als que ofereixen el criteri tècnic i als que han de prendre decisions", ha reblat.









"Fins que això no estigui clarament disponible no es pot pensar en cap opció de transició", ha exclamat.





I ha justificat la seva resposta precisant que abans de prendre decisions en aquest sentit, cal tenir la garantia que si hi ha un rebrot de casos, el sistema de Salut serà capaç de tractar correctament, de absorbir-los i de garantir un tractament el millor possible .





"Fins que això no estigui clarament disponible no es pot pensar en cap opció de transició", ha exclamat.





Segons el doctor Simón, cal ser capaços de fer un seguiment bo en el temps per poder valorar com evolucionen els casos i sobretot l'inici d'aquests possibles rebrots epidèmics, per poder controlar-los a temps i que no tinguin una expansió geogràfica com ha succeït en el primer moment en tots els països.





"Un cop fets aquests dos aspectes, hem de garantir la capacitat per detectar-los però a més, diagnosticar-los i controlar cada cas que aparegui als seus contactes i ser capaços de treure el risc de la població general", ha afegit.





Fernando Simón explica que tots aquests aspectes s'estan treballant entre les CCAA i el Govern central i fins que no es puguin "garantir" aquestes condicions no es podrà començar a plantejar una "possible transició".





No obstant, ha mostrat la seva esperança que això es pugui garantir aviat, però recalcant que fins que no estigui clar, cal ser "molt prudents". "Per tant, donar unes dates concretes seria ara mateix tot el contrari, seria imprudent".