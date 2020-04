El Teatre Lliure dona per finalitzada la temporada de forma prematura

La impossibilitat de reprendre la programació que estava prevista fins al juny ha portat a al Teatre Lliure a donar per finalitzada la temporada, el que suposa que no es duran a terme les estrenes de "Los protagonistas" (El Conde de Torrefiel), "Sis Personatges. Homenatge a Tomàs Giner" (Juan Carlos Martel Bayod), el muntatge internacional "Les sorelle Macaluso" (Emma Dante), així com els de producció pròpia "Una" (Raquel Cors), "Les tres germanes" (Julio Manrique) i "Bonus Track" (Carol López).









No obstant això, aquesta situació no impedeix que es treballi ja en la preparació de la programació cultural, educativa i social de la temporada que ve, en la qual es procurarà incloure tots els espectacles suspesos sempre que sigui possible. Quan s'autoritzi per les autoritats el retorn a la normalitat, s'iniciarà gradualment l'activitat de les seus de Montjuïc i Gràcia.





Ara bé, per tal que l'afició teatral pugui satisfer els seus desitjos de veure bon teatre des de casa, el Lliure seguirà oferint continguts a través dels seus canals digitals dins el paraigua #TheShowMustGoOn i a les iniciatives ja desenvolupades (#LliureAlSofà, #TeatreAlFil i #15dies15anècdotes), se sumaran altres de les que s'anirà informant gradualment.





Finalment, el Lliure informa que comunicarà a través correu electrònic al públic afectat per la suspensió de les expressades funcions la devolució de l'import de les seves entrades poden consultar qualsevol dubte al telèfon 93 289 27 70 i al web info@teatrelliure.com.