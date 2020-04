El coronavirus se'n porta als 88 anys al 'Príncipe Gitano'

L'actor, cantant i ballarí Enrique Castellón Vargas, conegut artísticament com el 'Príncipe Gitano', ha mort aquest dimecres als 88 anys a causa de la Covid-19, segons ha confirmat la seva filla, Lola Castellón.





El 'Príncipe Gitano' ha mort a la matinada d'aquest dimecres 22 d'abril a causa del coronavirus, quatre anys després que la seva germana i famosa ballarina Dolors Vargas, que era coneguda com 'La terremoto'.









Enrique Vargas 'El Príncepe Gitano' va néixer el 1932 a València i s'ha mantingut en la memòria per haver interpretat la famosa cançó d'Elvis Presley 'In the ghetto' o pel tema 'Obi, Obá'. A més, en la seva trajectòria ha participat també en les pel·lícules 'El milagro del cante' (1967), 'El alma de la copla' (1965) i 'Verano en España' (1956).





Segons destaca la seva filla, l'artista mort, a més de ser significatiu en la seva professió, va ser generós impulsor de carreres com les de Rocío Jurado o la seva pròpia germana Dolors Vargas (La Terremoto).