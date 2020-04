'Orgull de quedar-se a casa', una enginyosa manera de celebrar confinats la festa de l'Orgull Gai

A grans mals, la imaginació en marxa. L'Orgull Gai és una manifestació festiva de caràcter anual que té lloc en moltes ciutats d'Espanya i amb la qual es vol reivindicar la tolerància cap a l'àmplia gamma de la diversitat humana. Es diu que a Madrid ha arribat a participar un milió de persones que converteixen els carrers de la capital d'Espanya en una festa divertida, inclusiva i participativa de la qual ningú resulta marginat.





Però aquest any vivim circumstàncies excepcionals i això ha obligat els organitzadors de l'Orgull Gai de Madrid a cancel·lar la convocatòria. Per resoldre aquesta situació CromosomaX proposa una fórmula original: celebrar l'esdeveniment des de la nostra pròpia casa d'una manera oberta a tothom. A través del web orgull des de casa s'informa de com es podrà participar on line per estar present el dia 4 de juliol en aquest esdeveniment.





Es proposa l'enviament d'un vídeo que serveixi per celebrar l'orgull com es faria pel carrer. És a dir, que els participants poden aparèixer pintant, ballant, saltant, cridant o fent qualsevol altra forma de manifestació festiva. Han de gravar uns segons i enviar aquesta gravació per Instagram en @cromosomaxcom. Amb tot aquest material, el dia de la desfilada es publicarà un vídeo recopilatori de tots els que s'hagin rebut. Serà una extraordinària desfilada... virtual.





Els organitzadors de l'Orgull gai virtual informen que volen enviar el seu suport a totes aquelles persones que s'han vist afectades pel COVID-19 ia tot el personal sanitari que està lluitant contra aquesta pandèmia, i que desitgen animar el propi col·lectiu gai en aquesta circumstància, molt en particular a la gent gran LGTB ia qualsevol persona que es trobi en una situació complicada (#orgulloencasa #orgullosossiempre #desfilaencasa).