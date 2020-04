Mor als 77 anys Marcos Mundstock, membre de Les Luthiers

El músic i humorista argentí Marcos Mundstok, membre de Les Luthiers, ha mort als 77 anys després de patir durant un any una malaltia "irreversible", segons ha informat la formació aquest dimecres en un comunicat.





"Després de més d'un any de bregar amb un problema de salut que es va tornar irreversible, Marc, el nostre company i amic, finalment va partir. D'ara en més, cada un de nosaltres haurà de començar a transitar el dolorós camí d'aprendre a conviure amb seva absència", han assenyalat Les Luthiers, que davant la seva absència reivindiquen" el record de la seva veu, única i inconfusible "i" la seva presència sobre l'escenari, amb la seva carpeta vermella i enfront del micròfon, que captivava al públic abans de dir una sola paraula".





"Ens quedarà el seu professionalisme. La seva autoexigència, la seva ètica de treball i el seu respecte extrem pel públic, valors que tots compartim i que ell va defensar des del moment de la creació mateixa de Les Luthiers. Ens quedarà el record del seu companyerisme, tant en el professional i en el personal. la intel·ligència dels seus comentaris i el seu respecte per les opinions alienes, encara en la dissidència", afegeixen.





De la mateixa manera, també destaquen "els aprenentatges compartits" al llarg de "tants anys", els llocs del món que van descobrir "junts" i la "sorpresa" que van compartir "cada vegada que Les Luthiers donava un nou salt i arribava més i més lluny". "Ens quedarà el record dels seus acudits quotidians, ràpids i sorprenentment enginyosos, a punt per brindar-nos una espurna d'alegria en tot moment, en les bones i en les dolentes.





Ens quedaran tantes coses de Marc, que fins i tot enmig de la tristesa i el dolor que estem vivint, no podem deixar d'agrair a la vida, i de sentir-nos privilegiats d'haver recorregut amb ell tot aquest tram de camí", han emfatitzat.





Marcos Mundstock, nascut a Santa Fe (Argentina) el 1942 i fill d'immigrants polonesos, va arribar a Buenos Aires quan tenia set anys. A l'acabar el col·legi secundari a Buenos Aires, va començar la carrera d'Enginyeria, que va abandonar anys després, i va estudiar locució en l'Institut Superior d'Ensenyament Radiofònic (ISER).





De manera simultània, va ingressar al cor d'Enginyeria, on va conèixer a Gerardo Masana i els futurs integrants dels Luthiers, per a qui durant els primers anys va escriure gairebé íntegrament els llibrets dels espectacles, i fins al dia d'avui les lletres de moltes cançons i les històries de Johann Sebastian Mastropiero.





D'esquerra a dreta, Marcos Mundstock, Carlos Núñez i Carlos López





Com a instrumentista ha tocat el gom-horn, una mena de trompeta feta amb una mànega i un embut que va intervenir en diverses obres musicals dels Luthiers i en el hilarant i absurd Recitado Gauchesco.





De forma paral·lela a Les Luthiers, va treballar com a locutor de ràdio i comercials de televisió i també de redactor publicitari. El 1974 va fer la veu en off de la pel·lícula 'Quebracho', de Ricardo Wullicher. A més, en els anys 90 va incursionar en televisió: va interpretar a Déu i al Diable en diversos programes del capocòmic Tato Bores i va realitzar una recordada sèrie de pel·lícules publicitàries per al diari La Nación.





Entre 2003 i 2005 va participar com a actor en quatre pel·lícules: 'Roma', 'No sos vos, soy yo', 'Cama adentro' i 'Torrente III'. També va interpretar a un grotesc criminal internacional al programa televisiu 'Mosca & Smith' i el 2011 va intervenir en "Mi Primera Boda" d'Ariel Winograd juntament amb Daniel, on tots dos representaven un graciós duo de cura i rabí. A més, en 2019 va tornar a la pantalla gran amb el paper més important de la seva carrera cinematogràfica; va ser protagonista d''El cuento de las comadrejas', de Juan José Campanella, juntament amb Graciela Borges, Oscar Martínez i Luis Brandoni.