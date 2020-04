El president de la Cambra treu a passejar el seu supremacisme: "Espanya és mort i atur"

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha assegurat aquest dimecres que una Catalunya independent hauria salvat milers de vides en la crisi del coronavirus, i ha afirmat que "Espanya és atur i mort, i Catalunya vida i futur".





En una entrevista, Canadell ha contraposat l'estratègia grega a la de Govern i afirma que s'hauria d'haver fet cas al president de la Generalitat, Quim Torra, i haver decretat el confinament dues setmanes abans, el que hagués comportat menys víctimes del Covid- 19.









"Fer cas a Quim Torra hagués suposat assemblar-nos a Grècia, un centenar part de contagis i mort. Una Catalunya independent hauria salvat milers de vides... Espanya és atur i mort. Catalunya vida i futur", ha apuntat utilitzant en el seu apunt un gràfic d'un físic anomenat Yaneer Bar-Yam.





COLLBONI LI RESPON





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat al president de la Cambra de Comerç de Barcelona una rectificació i disculpa per les seves paraules. En un apunt a Twitter, Collboni ha titllat d'"absolutament lamentable" i les ha qualificat com impròpies d'un president de la Cambra de Barcelona, i ha insistit que la seva opinió no representa a la ciutat, i ha recordat que participa a Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona.





"Absolutament lamentable! Declaracions com aquestes són ofensives, impròpies d'un president de la Cambra de Barcelona. Unes paraules que no representen Barcelona ni la pluralitat del seu teixit econòmic. Exigim una rectificació i disculpa", ha escrit el regidor.