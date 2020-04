​L’ONCE puja a la seva web audiollibres clàssics per Sant Jordi

Les persones cegues tenen en l'accés a la lectura un dels seus principals aliats per a accedir a la cultura i a l'educació i, per això, l'Organització es bolca aquests dies a impulsar la seva Biblioteca Digital ONCE (BDO), centrada en l'oci, i a donar prioritat a les demandes d'estudiants cecs perquè mantinguin el curs, des de primària a la Universitat, amb els seus llibres de text accessibles.





















Per a veure com llegeixen les persones cegues, el Servei Bibliogràfic de l'ONCE, autor de les adaptacions en braille i/o sonor, permetrà pujar aquests dies a la web diversos dels tradicionals audiollibres clàssics que llegeixen les persones cegues i contes gravats específicament per a aquesta ocasió.





El gran centre bibliogràfic online (d'accés restringit) és la Biblioteca Digital, que compta amb un fons documental de més de 60.000 títols, del qual es beneficien cada any més de 9.000 persones amb discapacitat visual, que realitzen més de 336.000 descàrregues anuals. Del total d’obres publicades en sistema Daisy 2.294 son en català.





Per a continuar impulsant la cultura en commemoració la festivitat de Sant Jordi la web de l'ONCE (www.once.es) pujarà durant tota la semana dues obres cada dia, incloent “De la terra a la lluna” de Jules Verne, en català, “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert (euskera) i “Cantares gallegos”, de Rosalía de Castro (galego). I títols clàssics com “La casa de Bernarda Alba”, “Los pazos de Ulloa”, “La vida es sueño”, “El Quijote” o “La vuelta al mundo en ochenta días”, entre altres.





Qualsevol persona podrà accedir a l'enregistrament i sabrà com llegeixen habitualment persones cegues a través dels seus telèfons mòbils o altres dispositius que els permeten escoltar les obres gravades en veu; imprimir-les en braille o tinta en grans caracters, etc., cadascú en funció de les seves necessitats i gustos.





“Apostem per la lectura de manera decidida i reivindiquem una major accessibilitat als llibres, i molt més si són de text o formen part de plataformes educatives, perquè cada vegada més persones se sentin lliures i acompanyades per totes aquestes meravelloses aventures i sensacions que aporten els llibres”, apunta el delegat territorial d’ONCE Catalunya, Enric Botí.





JUAN GÓMEZ-JURADO, L'AUTOR PREFERIT DURANT EL CONFINAMENT





Entre els títols i autors preferits de la Biblioteca Digital ONCE, en els diez de confinament, destaquen les descàrregues de dues obres de Juan Gómez-Jurado; “Loba negra” (1.040 vegades) i “Reina roja” (648 vegades); al costat de títols com “Terra Alta”, de Javier Cercas (descarregat 1.172 vegades), “Las hijas de la Tierra”, d’Alaitz Leceaga (descarregat 855 vegades), “La danza de los tulipanes”, d’Ibon Martín Álvarez (736 vegades) o “La cara norte del corazón”, de Dolores Redondo (714 vegades).





















Per a l'ONCE resulta d'especial interès fomentar a l'accés de les persones cegues i amb discapacitat visual a la lectura, com a via necessària en la seva plena integració. En aquests moments, a més, els llibres s'han convertit en una gran companyia, cada paràgraf, cada paraula trasllada als lectors a un sense fi d'escenaris, a mons imaginaris o experiències vitals, que són la finestra per la qual, es poden trobar aquests espais de llibertat i d'evasió, tan necessaris en l'escenari actual i les persones cegues no poden quedar-se fora aquesta opció.





Des d'el mes d'octubre passat, el fons documental de la Biblioteca Digital ONCE està a la disposició dels 285 milions de persones cegues que hi ha en el món, gràcies al Tractat de Marràqueix, impulsat per la Unió Mundial de Cecs (UMC) -de la qual l'Organització és membre- i que va adoptar l'Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual (OMPI) al juny de 2013.