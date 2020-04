La contractació de persones amb discapacitat cau Catalunya fins a xifres del 2016

El Covid-19 ha deixat, en el primer trimestre de l'any, la xifra més baixa de contractació a persones amb discapacitat dels últims 4 exercicis. Entre gener, febrer i març de 2020, les persones amb discapacitat han subscrit 3.180 contractes a Catalunya, la xifra més baixa des 2016 i un 8,5% inferior a la del mateix període del 2019, quan van subscriure 3.475 contractes.

















En comparació amb el mes anterior, la contractació s'ha desplomat un 24,5%, amb 875 contractes al març, enfront dels 1.159 de febrer, una dada inusual en un mes que sol ser propici per a l'ocupació per la contractació lligada a la setmana Santa.









Si bé durant els últims anys s'han produït oscil·lacions en l'evolució dels contractes a persones amb discapacitat a Catalunya a la llum de el següent gràfic s'observa com la tendència era alcista i com la crisi de l'Covid-19 ha deixat el descens més important en la contractació dels últims anys.





















L'EMERGÈNCIA SOCIAL QUE SUBJAU A L'ECONÒMICA





Si bé la caiguda de l'8,8% en la contractació de persones amb discapacitat és inferior a la de la resta de la població en el cas de les persones amb discapacitat subjau una altra inquietud afegida, més enllà de les xifres, en la mesura que solen ser els que troben més dificultats per superar totes les crisis, veient especialment abocats a la precarietat en l'economia submergida o a l'atur de llarga durada, entre altres circumstàncies laborals adverses.





Segons Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco: "Ens preocupa que amb l'aturada de l'ocupació es produeixi un retrocés en la igualtat d'oportunitats i en la inclusió social que les persones amb discapacitat havien assolit durant els darrers anys.





"Recordem que molts han hagut d'abandonar sobtadament els seus treballs, que no només els proporcionaven ingressos, sinó també normalització i estabilitat social i emocional. D'altres, s'han vist obligats a aparcar les seves rutines formatives i de recerca de feina, veient-se en una situació de confinament absolutament desconeguda que, en moltes ocasions, comporta aïllament, confusió i una gran inseguretat "afirma Mesonero.





Així mateix, el directiu afegeix que: "la caiguda en la contractació reobre el debat sobre la vulnerabilitat d'un sector de la població que ja es trobava en risc d'exclusió abans de la crisi de l'COVID-19. L'emergència econòmica es converteix en emergència social per a moltes persones amb discapacitat que no tenien una posició consolidada en el mercat i que solen ser els primers a perdre la feina i els últims a recuperar-lo ".





"El COVID-19 ha sacsejat la nostra escala de valors i ens obligarà a reordenar l'agenda global, situant com a prioritat indiscutible la màxima de l'Agenda 2030 de no deixar ningú enrere, En aquest context, les estratègies de Diversitat & Inclusió adquiriran una importància sense precedents, després d'una crisi que ha remogut com mai la consciència social, apel·lant a valors essencials com la cohesió, la unitat o la diferència com a motors de creixement que hauran de traslladar-se a les empreses com a únics garants de sostenibilitat "- conclou.