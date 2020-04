​CaixaForum i CosmoCaixa es bolquen en la celebració de Sant Jordi a les seves xarxes socials

CaixaForum i CosmoCaixa es bolcaran al llarg de la setmana en la celebració de Sant Jordi a les seves xarxes socials a través de la difusió de continguts d’inspiració literària protagonitzats per escriptors, científics i artistes que faran recomanacions de llibres i pronunciaran conferències en línia.





En el marc de la campanya #JoEmQuedoACasa, la xarxa de centres culturals i de divulgació científica de la Fundació ”la Caixa” se suma a la celebració d’un Sant Jordi d’excepció que es traslladarà a l’àmbit digital, degut a la crisi del Covid-19.





La iniciativa de CaixaForum té com a finalitat seguir difonent la cultura en temps de confinament dintre de la línia especial de continguts llançada als canals de Facebook, Twitter i Instagram, després del tancament de centres pel confinament.

















Els escriptors Alejandro Palomas, Najat El Hachmi, Lorenzo Silva, Luna Miguel, Raül Garrigasait, Bel Olid, Julià Guillamon i Víctor Amela, el poeta Antoni Clapés, l’artista Mabel Palacín, la crítica d’art Mery Cuesta i l’historiador Enric Ucelay protagonitzaran una sèrie de vídeos en els quals oferiran recomanacions de llibres i, en alguns casos, desvetllaran les obres literàries que els acompanyen en aquests dies de confinament. A banda, Alejandro Palomas i Lorenzo Silva celebraran trobades amb els lectors a través de Facebook .













Amb l’objectiu de posar en valor la importància de la cultura i de la comunitat en el moment actual, la Fundació "la Caixa", a través del seu perfil d'Instagram, el de "Alma, la xarxa social social" i el dels il·lustradors 72Kilos i Dalmaus han promogut l’elaboració d’un llibre col·laboratiu que inclourà frases de suport que els usuaris han enviat i que es faran arribar a persones que travessen moments difícils. D’entre tots els missatges, s'ha fet una selecció de 23 mostres d’afecte per incloure-les en el llibre final que es podrà consultar a la web de la Fundació ”la Caixa”, així com a la pàgina web miradesambanima.org. Posteriorment, la voluntat és intentar fer arribar aquest llibre digital a hospitals, entitats socials i altres collectius especialment afectats per aquesta crisi.

















Durant aquests dies es difondrà una selecció dels millors contes científics escrits per nens i joves en el marc del concurs Fem contes de ciència, que impulsa CosmoCaixa per fomentar l’interès per la ciència i el pensament científic entre els estudiants de totes les edats.





L’artista Joan Brossa serà el protagonista del #ZoomAlaCol·lecció que durant aquestes setmanes de confinament posa el focus en obres d’art de les Col·leccions d’Art de la Fundació ”la Caixa”. En el marc de l’espai #ObresConfinades es parlarà de peces que actualment es troben en alguns dels vuit centres que conformen la xarxa CaixaForum. Aquesta setmana es comentarà l’obra The Silent Sea, de Bill Viola, que actualment es troba a l’exposició Poètiques de l’emoció, inaugurada a CaixaForum Sevilla.





També es publicarà un nou vídeo del cicle Trobades Confinades, dedicat a creadors del panorama artístic actual en temps d’excepció com Cabeza Patata; tindrà lloc el cicle operístic, a càrrec d’una presentació detallada de l’expert Marcel Gorgori, i l’espai Petits Cinèfils del cap de setmana estarà dedicat a la pellícula La revolta dels contes.