Qui hi ha darrere dels bots de Facebook que donen suport massivament a la gestió del Govern espanyol?

Facebook està duent a terme una investigació sobre els centenars de perfils falsos que elogiaven fins fa poc totes les publicacions dels comptes oficials del Govern central. "Hem trobat un increment global de spam i falsos 'm'agrada' que hem eliminat", ha explicat un portaveu de la companyia.





En aquest sentit, el representant de la xarxa social ha assegurat que Facebook revisa "contínuament" l'activitat de la plataforma digital. "I vam prendre mesures si trobem violacions de les nostres polítiques", ha detallat.









Segons ha comprovat Catalunyapress, la majoria d'aquests comptes tenen un perfil semblant. Totes són de persones joves i amb noms en anglès o àrab, a més d'una data de registre molt propera en el temps a l'esclat de la crisi del Covid-19.





Aquests "bots" --com són conegudes els comptes creades artificialment per multiplicar continguts en xarxes socials-- escriuen missatges en idiomes diferents l'espanyol en els comptes de ministres o d'institucions que estan en primera línia de batalla contra el coronavirus. La seva activitat segueix un mateix patró: donar 'like' i republicar tots els missatges oficials. Aquestes operacions té per objecte generar un trànsit artificial que beneficiï l'impacte de les publicacions.





Captura de la pàgina de Facebook del Ministeri de Sanitat





Aquest episodi, que recorda a les "guerres cibernètiques" pròpies de campanyes electorals, ha alarmat l'oposició. El Partit Popular ja ha exigit al Govern espanyol, a través d'una bateria de preguntes parlamentàries, que expliqui aquestes milers d'interaccions de perfils falsos que s'han detectat en diferents publicacions del Ministeri de Sanitat.





"Creu el Govern que aquesta campanya d'ús de perfils falsos en xarxes socials pot també pretendre minimitzar el clima contrari a la seva gestió del COVID-19? Dirigirà el Govern contra si mateix les accions de denúncia i persecució de bots, i altres manipulacions en xarxes socials, que està dirigint contra les publicacions crítiques amb la gestió del Govern espanyol?", qüestiona el PP.









SANITAT ES DESVINCULA





L'auge d'aquests bots arriba dies després que el cap de la Guàrdia Civil, el general José Manuel Santiago, hagués de matisar les seves paraules sobre la censura aplicada amb els "missatges crítics" envers al Govern central. Santiago va deixar clar que la crítica a l'Executiu no entrava en la categoria de "fake news" que perseguia la Benemèrita.





El Ministeri de Sanitat s'ha mostrat sorprès per l'activitat inusitada en els seus perfils socials. El departament dirigit per Salvador Illa sosté que es va donar compte el passat 17 d'abril d'aquesta situació i s'ha desvinculat de les interaccions massives amb els seus continguts a Internet. Altres ministeris, com Interior o Defensa, no han registrat aquest increment en la interacció dels seus usuaris.