El Congrés aprova una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig, amb el rebuig de Vox, JxCat i CUP

El Ple de Congrés ha aprovat aquest dimecres una tercera pròrroga de l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol per la pandèmia del coronavirus i que portarà les restriccions actuals fins al proper 10 de maig. Això sí, és la votació en què s'han computat més vots en contra, els 62 que sumen Vox i els independentistes catalans de JxCat i la CUP.









L'estat d'alarma es va decretar el passat 14 de març per poder adoptar mesures extraordinàries davant la pandèmia del coronavirus, i a proposta del Govern central el Congrés ja l'ha ampliat en tres ocasions, cada vegada amb menys suport. Si la primera vegada, el 23 de març, no hi va haver vots en contra, a la següent, el passat dia 9, ja es van oposar Vox i la CUP, i aquest dimecres s'ha afegit JxCat, mentre que ERC i Bildu s'han mantingut en l'abstenció.





JxCat s'havia mantingut en l'abstenció, però s'ha passat al 'no' al·legant que a l'Executiu de PSOE i Unides Podem "se li ha acabat el crèdit", mentre que la CUP justifica el seu vot en contra al considerar que s'està utilitzant aquesta crisi per fer "política de la por i limitar drets". De la seva banda, Vox ja ha deixat clar el seu rebuig de pla a tota proposta de Govern de coalició, a què ha denunciat davant la Justícia i de què només espera la seva dimissió.





VOTS A FAVOR, PERÒ SENSE ESTALVIAR CRÍTIQUES





Malgrat augmentar el nombre de diputats que rebutgen aquesta nova ampliació de l'estat d'alarma, el decret de pròrroga ha tirat endavant perquè, a més del PSOE i Unides Podem, també ha comptat amb el suport de PP, Ciutadans, el PNB, Més País, Compromís, BNG, UPN CC-NC, Fòrum Astúries, PRC i Teruel Existe, encara que no han estalviat les crítiques al Govern espanyol.





El PSOE i Unides Podem han rebutjat també totes les propostes dels grups minoritaris per modificar l'abast de l'estat d'alarma, de manera que la pròrroga s'ha votat en els mateixos termes que va plantejar el Govern d'Espanya. Això sí, el Ministeri de Sanitat ja ha promès que aquest cap de setmana permetrà la possibilitat que els nens puguin sortir de casa a fer una passejada des del pròxim dia 27 d'abril, tal com li reclamaven alguns partits de l'oposició en les seves iniciatives.





En la sessió plenària d'aquest dimecres, com en totes les celebrades des que es va decretar l'estat d'alarma, només han estat presents prop de mig centenar de diputats, ja que 302 havien demanat votar des de casa, seguint els criteris d'Congrés en coherència amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.