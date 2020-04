Un Sant Jordi sense roses: el negoci dels floristes toca fons per la pandèmia

La pandèmia ha caigut en el pitjor moment per als floristes. L'aturada econòmic provocat per la crisi de l'Covid-19 suposa un toc d'alerta per a un sector que recapta la majoria de la seva facturació en aquesta època de l'any. "No només és Sant Jordi", explica Miquel Batlle, president dels majoristes de Mercabarna Flor, sinó també "les comunions, casaments, fires, esdeveniments ... la primavera és molt important per a nosaltres i la donem per perduda".





Un dels llocs comuns que envolten a el sector és la falsa percepció que els floristes només venen a l'detall per al mercat domèstic. Tot el contrari: Mercabarna proveeix de grans comandes tant a la restauració com a l'hostaleria, que han hagut de tancar pel decret de l'estat d'alarma.





Des dels productors locals fins als distribuïdors intermedis, tota la cadena involucrada en el món de la flor patirà les conseqüències econòmiques de l'coronavirus. "És una estocada per a tots nosaltres", remata Batlle.









TRASLLADAR SANT JORDI A JULIOL, UNA SOLUCIÓ A MITGES





Tot i que la Cambra de l'Llibre i el Gremi de Floristes han fixat el dijous 23 de juliol com a data alternativa per celebrar el Dia de l'Llibre i la Rosa, aquesta només és una forma d'esmorteir les pèrdues, que no de recuperar-les més endavant.





Aproximadament e l 90% de les roses vermelles que es venen per Sant Jordi vénen de l'estranger. En concret, aquest tipus de rosa procedeix gairebé íntegrament de Colòmbia i Equador. A l'haver-se limitat el trànsit internacional, la minsa importació d'aquesta flor tan cobejada torna molt difícil celebrar tan sols un Sant Jordi confinats. Si en anys anteriors el volum de roses va fregar els 7 milions, aquest any amb sort s'arribarà a un milió.





"Conscients que el dia 23 de juliol encara s'hauran de mantenir les mesures de distància social per protegir la salut de tots, els gremis es posen a disposició de les administracions públiques", segons han informat en un comunicat conjunt. Tots dos gremis esperen trobar les fórmules i escenaris més adequats per celebrar la festa amb les màximes garanties.





Malgrat tot, el Gremi de Floristes ha volgut mostrar el seu rostre més solidari impulsant una donació de 8.000 roses als professionals de la sanitat. Als hospitals Clínic i de Bellvitge es lliuraran flors a personal mèdic, d'administració, neteja, tècnics, pacients i familiars com a senyal d'agraïment en els durs dies de la pandèmia. Així mateix, en el transport públic de TMB es deixaran roses en els seients en senyal d'homenatge per als més grans.