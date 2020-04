TMB i el Gremi de Floristes reten homenatge a la gent gran amb roses al bus i metro a Sant Jordi

Transports Metropolitans de Barcelona ( TMB) i el Gremi de Floristes de Catalunya col·laboren en Sant Jordi en una iniciativa que té com a objectiu retre homenatge a la gent gran, el col·lectiu més castigat per la crisi del Covid-19.





L'acció Amor gegant per a la gent gran, que s'ha volgut fer coincidir amb el dia de Sant Jordi, consisteix en la col·locació de roses vermelles als seients reservats de metro i autobusos, generalment de color gris i senyalitzats com d'ús preferent per a persones grans o amb dificultats de mobilitat que no poden sortir de casa, i d'una manera simbòlica apropar-los a tots la celebració de la festa de Sant Jordi.





Els viatgers que es trobin la rosa dins dels vehicles i trens no la poden portar, hauran de deixar el seient; la invitació és a fer una fotografia i compartir-la a les xarxes socials amb l'etiqueta #UnaRosaPerLaGentGran i dedicar-la als seus éssers estimats d'edat avançada. Les roses aniran acompanyades d'un fullet, on s'explica la naturalesa de l'acció i que agrairem que també es deixi el seient on es trobi, perquè l'usuari que vingui després pugui informar-se i participar en la iniciativa.









L'acció ha comptat amb la col·laboració del Mercat de Flor i Planta de Vilassar de Mar i de Mercabarna, que han coordinat juntament amb el Gremi de Floristes la recopilació de les 2.000 roses perquè fossin de producció local de Maresme.