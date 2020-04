Investigació oberta a Brians 2 per la mort d'un pres psiquiàtric de 27 anys

Un pres de la presó Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, va morir divendres durant una immobilització psiquiàtrica a la presó, després de mostrar "una actitud molt agressiva" i que el metge de centre ordenés immobilitzar en una cel·la de contenció, i es desconeix la causa de la mort a falta dels resultats de l'autòpsia.

Fonts penitenciàries han detallat aquest dijous que l'home, de 27 anys, tenia algun tipus de malaltia mental i va patir una crisi que el va deixar molt alterat i agressiu, donant cops de peu al mobiliari i a altres presos que s'acostaven.





Empleats de la presó van intentar calmar-lo sense èxit i el van traslladar a l'àrea de salut mental de la presó, on va atendre un metge de guàrdia que va autoritzar immobilitzar-lo.





El pres va deixar de respirar mentre els sanitaris li immobilitzaven, i un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar a centre però tampoc va poder reanimar-lo.

Un metge forense i agents de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra van acudir a l'aixecament del cadàver, i s'ha obert una investigació policial i diligències judicials a més d'una informació reservada que ha obert d'ofici la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.





La presó ja ha lliurat les gravacions de les càmeres de seguretat a l'autoritat judicial per a la investigació, i s'espera el resultat de l'autòpsia per aclarir per què va morir l'intern.





L'home complia una pena de 2 anys i 8 mesos per diverses condemnes per furts, robatoris i violència masclista, i anys abans ja havia estat a la presó complint una mesura de seguretat: el jutge va considerar imputable perquè la seva malaltia li impedia ser conscient el delicte.