Els nens podran sortir amb pilotes o patinets i en grups de tres acompanyats d'un adult

Fins a 3 nens que convisquin junts de fins a 14 anys podran sortir al carrer a fer una passejada des del pròxim diumenge 26 d'abril, acompanyats d'un adult amb el qual convisquin, durant una hora i en el radi d'un quilòmetre com a màxim. Es podrà sortir de 9,00 a 21 hores. Els menors podran portar les seves joguines al carrer, com pilotes o patinets.









"A partir de diumenge els nens de fins a 14 anys podran sortir una vegada, una hora, en un quilòmetre com a màxim, en un horari d'entre 9.00 i 21.00 hores, recomanem evitar les hores punta per evitar possibles contagis. Podran anar acompanyats per un adult responsable que convisqui amb ells, que també pot ser el germà gran. Cada adult podrà sortir amb fins a tres nens", ha explicat el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, aquest dijous 23 d'abril, en roda de premsa amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa.





Els menors podran "córrer, saltar i fer exercici" sempre que es respectin les condicions de distància social, sent el "ideal" els dos metres i el mínim, un metre. A més, els nens i nenes podran treure al carrer les seves joguines, com "una pilota o un patinet", però no podran fer ús d'espais comuns com parcs infantils. Mentrestant, els petits que presentin símptomes com febre, que poguessin ser compatibles amb els del coronavirus COVID-19, o que estiguin en quarantena, no podran sortir al carrer.





Pablo Iglesias ha demanat "perdó" als nens i nenes d'Espanya perquè, segons ha dit, el Govern no ha estat "tot el clar que hauria", en les últimes hores, per explicar com van a poder sortir a fer passejos. "Vull donar-vos gràcies, i que entengueu que quan les decisions són molt difícils a vegades podem fer malament les coses, per això us estic demanant perdó", ha insistit.