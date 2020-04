El grup Focus sortejarà una Rosa Teatral amb motiu de la festivitat de Sant Jordi

El 23 d'abril no és només l'aniversari de la mort de Cervantes, sinó també la d'aquest tità de la dramatúrgia que va ser Shakespeare. D'aquí que l'univers teatral estigui avui, d'alguna manera, també de festa, encara que això sí, dins de les limitacions imposades per les circumstàncies. Per tot això Focus, un dels principals grups empresarials de l'activitat teatral del nostre país proposa, a través de les seves xarxes socials, una edició especial del seu concurs de preguntes i respostes.





Al llarg de la jornada d'avui, en els comptes d'Instagram dels teatres Romea, La Villarroel, Goya i Condal estaran disponibles set preguntes diferents en cada local i amb temàtiques relacionades amb aquest dia. Els usuaris que les responguin correctament entraran en el sorteig d'una Rosa Teatral, que constarà d'un Tiquet Regal per veure qualsevol espectacle de la temporada vinent.









El concurs es durà a terme íntegrament en els comptes d'Instagram, i els usuaris disposaran de 24 hores per respondre les aquestes preguntes en les categories habituals del joc que són geografia, entreteniment, història, art i literatura, ciències, esport i una categoria general





El Grup Focus continua oferint a més continguts culturals gratuïts en línia i s'ha sumat recentment a les iniciatives #TeatreACasa i #Teatrivial, l'#Anecdotari Teatral, un recull d'anècdotes explicades en primera persona per artistes i professionals de la indústria de l'espectacle.