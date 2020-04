El Port de Barcelona proposa un pla de reactivació i impulsa mesures de xoc per valor de 56 milions d'euros

Recuperar tràfics, detectar noves oportunitats, impulsar la innovació i mirar cap al futur són els objectius d'un Pla de Recuperació que es proposa promoure el Port de Barcelona, segons ha comunicat la seva presidenta, Mercè Conesa. Amb aquesta finalitat en els pròxims dies es convocarà els representants de les empreses vinculades a la comunitat portuària per establir un calendari de reunions.





La presidenta ha subratllat que el port barceloní va ser el primer d'Espanya en posar en marxa mesures d'ajuda a les empreses, fins i tot abans que es disposés l'estat d'alarma i, després del confinament, es va traslladar a Ports de l'Estat la necessitat d'aprovar noves mesures amb vista a concedir més autonomia als propis ports per a la presa de decisions dirigides a minimitzar els efectes negatius, especialment entre concessionaris i clients.









Com a pas previ al Pla de Recuperació, i en aplicació del que preveu el Reial decret llei 15/2020, de mesures econòmiques per a rellançar l'economia, que ha estat molt ben rebut per les autoritats portuàries, es començaran a aplicar immediatament unes mesures de xoc que tractaran de minimitzar les conseqüències de la pandèmia que patim. "El Port -va afegir la presidenta- està plenament preparat per a posar en marxa mesures que facin possible que el teixit empresarial del sector es pugui recuperar el més ràpidament possible d'aquesta situació".





Les mesures de xoc es divideixen en dos grups: d'una banda, la destinades a afavorir la liquiditat, mitjançant l'avanç del pagament a proveïdors i l'ajornament durant sis mesos del pagament de taxes, per un import de 45'3 milions d'euros; i per una altra, la rebaixa de taxes de concessions, ocupació, activitat i als vaixells, que implicaran un estalvi de 10'6 milions d'euros als operadors. En total, més de 56 milions d'euros com a primer pas per a la reactivació que contempli el Pla de Recuperació que es projecta.





D'altra banda, el Port ha informat de la designació de Miquel Àngel Pindado com a director de Projectes i Infraestructures Exteriors de Connexió i a Josep Otero com a director de Gestió de Concessions i Tarifes.





Josep Otero





Miguel Ángel Pindado